Dikenli topunuzla balonları patlatmaya çalıştığınız Thorn And Balloons APK, Android cihazlar için geliştirilen bir gündelik bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Thorn And Balloons APK, gündelik yaşantınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Thorn And Balloons: Bounce pop oyununda, dikenli topu kontrol edecek ve topu fırlatarak tüm balonları patlatmaya çalışacaksınız. Beyninizi oldukça fazla bir şekilde yoracak olan seviyelerde kendinizi deneyin ve en yüksek seviyelere kadar yükselmeye çalışın.

Oyunun mekaniği çok basittir. Topu fırlatmak için ekrana basılı tutun ve topun gücünü artırmak için geriye doğru kaydırın. Ardından nereye atış yapacağınızı belirlemeli ve en iyi yere nişan almalısınız.

Tabii ki anlatımda basit olsa da ilerleyen seviyeler oyuncuları çokça zorlamaktadır. Seviyelerde yükseldikçe hem balonlar artacak hem de platformlarda değişiklikler olacaktır. Platformların içerisinde olan balonları patlatmak için doğru yere nişan almalısınız.

Thorn And Balloons APK İndir

Beyin gücünüzü geliştirmek ve soyut bir bulmaca deneyimi yaşamak istiyorsanız, Thorn And Balloons APK indirin ve tamamen ücretsiz bir şekilde bulamca deneyimi yaşayın!

İlgi çekici grafikler sayesinde her seviyede sıkılmadan oynayacak ve görsel açıdan da tatmin olacaksınız.

Platformların arasına sıkışmış olan balonları, dikenli topunuzun duvarlardan sekmesiyle birlikte patlatabilirsiniz. Aslında tam olarak burada doğru yere nişan almanın önemi görülmektedir. Duvarın en doğru yerine nişan alın ve topunuzu fırlatın. Sekme ihtimalini ve topun nereye gideceğini seviyeler ilerledikçe daha da fazla kavrayacaksınız.