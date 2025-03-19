RView APK, güvenlik kameralarınızı uzaktan yönetebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Kameralarınızı kontrol edin, uyarı bildirimlerini anında alın ve videoları telefonunuzda depolayın!

Berkcan Aktürk - 59 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güvenlik sistemlerinizi denetleyip, kameralarınızı izleyebileceğiniz RView APK, basit arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılara sunuluyor. Kameralarınızı istediğiniz yerden izleyebilir ve videoları telefonlarınızda depolayabilirsiniz. İster video isterseniz de resim olarak telefonunuza kaydedin ve güvenliğinizi elinize alın.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz RView APK, istediğiniz yerden cihazlarınıza erişebilir ve gerçek zamanlı olarak kameraları izleme imkanı sunabilmektedir. Lakin tüm bunları yapmak için cihazınızın WiFi veya hücresel veri kullanıyor olması ve yazılım aracıyla cihazlarınızın eşleşmiş olması gerekmektedir.

RView App, kullanıcılara dijital yakınlaştırma desteği sunarak videolarınızı daha yakından görmenize olanak tanıyor. Tüm video gözetim ekipmanlarınızı rahatlıkla yönetebileceğiniz bu uygulama, tüm videoları size düşük bit akışıyla hızlı bir şekilde sunmaktadır. Bu sayede çeşitli takılmalar olmadan kameralarınızı izleyebilirsiniz.

RView APK İndir

RView APK, sadece kamera görüntüsünü size sunmakla kalmaz ve ekipmanların alarmlarını sizlere gönderir. Bir cihaz uyarısı tetiklenirse, uygulama telefonunuza anında bir bildirim gönderecektir.

Gerçek zamanlı gözetim yapabileceğiniz RView APK'yı indirin ve siz de kameralarınızı uzaktan kontrol ederek, tüm uyarı bildirimlerini anında alın!

RView Uygulaması Özellikleri