Sakura School Simulator APK indirin ve Sakura Town’da bir öğrenci olmaya başlayın.

Kemal Tavus - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garusoft Development Inc. tarafından geliştirilen Sakura School Simulator APK özünde bir simülasyon oyunudur. Sakura Town isimli hayali bir Japonya kasabasında geçen oyunumuzda bir lise öğrencisini canlandırıyoruz.

Sakura School Simulator APK diğer benzer oyunların aksine size büyük bir özgürlük sunar. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz bu oyunda hayalinizdeki okul yaşamını oluşturabilirsiniz. Okula gidebilir, derslere katılabilir, arkadaşlar edinebilir, çeteler kurabilir veya sadece kasabada dolaşabilirsiniz.

Sakura School Simulator APK’da çeşitli görevler de yapabilirsiniz. Okulda başarılı olmak ya da kasabadaki gizemli şeyleri çözmek size büyük avantaj kazandıracaktır.

Hayal gücünüzün limitlerini zorlayacak olan bu oyun 2017 yılında Android ve iOS için piyasaya sürüldü. 100 milyondan fazla indirilen Sakura School Simulator kullanıcılardan da genellikle olumlu yorumlar almış bir yapım.

Sakura School Simulator APK’da en dikkat çeken özelliklerden biri kasabanın içerisinde jetpack ile gezinebiliyor olmak. Oldukça keyifli bir tecrübe sunan jetpackler oyuna oldukça dinamik bir hava da katmış. Bu sayede Sakura Town’u keşfetmek çok daha zevkli hale gelmiş.

Anime görselliği kullanılan bu oyun tek kişilik bir oyun tecrübesi sunuyor. Eğlenebileceğiniz basit bir oyun arıyorsanız Sakura School Simulator APK tam size göre.

Sakura School Simulator APK İndir

Siz de hemen Sakura School Simulator APK indirin ve Sakura Town’da bir öğrenci olma deneyimi yaşayın. Dilediğiniz gibi gezin, etrafı keşfedin ve çeşitli maceralara atılın.