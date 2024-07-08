Saloon Simulator: Prologue, ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Salonunuzu özelleştirin, içki tariflerini öğrenin ve müşterilerinizi mekanınıza çekin!

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

19. Yüzyıl Amerika'sından ilham alan Saloon Simulator: Prologue'da, barınızı oluşturun, düzenleyin ve müşterilerinize hizmet edin. Vahşi batının kalbinde tüm kovboylara içki hazırlayacaksınız. İçecekleri imal edin ve salonunuzu yeniden inşa edin ve müşterilerinizin hikayelerini keşfedin.

Boş ve harap halde olan salonunuzu iyi bir hale getirmek için çabalamalısınız. İç mekanı yenilemeli, hasarlı eşyaları onarmalı ve yenilerini tedarik etmeli, içki stoklamalı ve tabii ki para kazanmak için her şeyi yapmalısınız.

Sadece içki değil, aynı zamanda yemekler de hazırlayacaksınız. Misafirlerinizi besleyin ve tepkilerini izleyin.

Saloon Simulator: Prologue İndir

Mekanınızı tam olarak eski bir görünüme kavuşturarak, eski hazları alabilirsiniz. İçkileri öğrenin, müşteri çekin ve kendi özel içkilerinizi yapın. 50'den fazla dekorasyon modeli arasından seçim yaparak salonunuzu özelleştirin.

Siz de Saloon Simulator: Prologue'u ücretsiz bir şekilde indirin ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Saloon Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri