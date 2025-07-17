Saloon Simulator, hem senaryo hem de işletme açısından kapsamlı bir deneyim sunan simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vahşi batının kalbindeki eski bir salonu tekrardan inşa etme görevini üstlendiğiniz Saloon Simulator oyununda, harap olmuş mekanı yenileyin, yeni mobilyalar ekleyin ve gelen müşterilerinizin isteklerini yerine getirin. Simülasyon oyunlar arasında yer alan Saloon Simulator, sadece yiyecek ve içecek satmak değil, aynı zamanda hikayesiyle ve anlık gelişen senaryolarıyla da ön plana çıkıyor.

Yıkık dökük bir salonu ne kadar toparlayabileceksiniz? Mobilyalardan duvar kağıtlarına, sandalyelerden masalara kadar her türlü eşyayı tekrardan dekore etmelisiniz.

Salonunuzu görünüş açısından değiştirdiğinize göre artık yiyecek ve içecek stoklamaya başlayabilirsiniz. Mekanınızda satacağınız ürünlerin hazırlığını önceden yaparak, hem alkol hem de yiyecek satışlarınızda hızlı olabilirsiniz.

Saloon Simulator İndir

Yeni gelen müşterilerle sohbet edin, ilişkiler kurun ve salonunuz dışındaki sakinlerin size neler sunabileceğine göz atın. Yeni ekipmanlar satın alın, salonunuzu daha gelişmiş bir hale getirin ve canlı bir şekilde hızlı servis yapın. Yaptığınız her şey müşteriler için bir kriter olacak ve müşteri kapasitenizi iyi performansınızla artırabileceksiniz.

Siz de Saloon Simulator indirin ve kendi salonunuzu işletebileceğiniz bu simülasyon oyununu deneyimleyin!

Saloon Simulator Sistem Gereksinimleri