Schedule I, suç dolu bir dünyada kendi uyuşturucu imparatorluğunuzu kurmanızı sağlayan açık dünya simülasyon oyunudur. Hemen indirin ve yeraltı dünyasının zirvesine tırmanın!

Kemal Tavus - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Schedule I, TVGS (Tyler's Video Game Studio) tarafından geliştirilen ve yayınlanan, suç temalı bir açık dünya simülasyon oyunudur. 25 Mart 2025'te erken erişim olarak Steam'de piyasaya sürülen oyun, oyunculara Hyland Point adlı kurgusal bir şehirde küçük çaplı bir uyuşturucu satıcısından büyük bir imparatorluk kurma fırsatı sunuyor.

Schedule I’da farklı uyuşturucuları üretip dağıtarak, mülkler satın alarak, iş yerleri kurarak ve çalışanlar işe alarak imparatorluğunuzu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Hyland Point'in karanlık sokaklarında, artan kolluk kuvvetleri baskısı ve rakip kartellerle mücadele ederek yeraltı dünyasının zirvesine ulaşmak hedeflenir.

Schedule I, oyunculara çeşitli uyuşturucuları üretme ve dağıtma imkanı sunar. Her birinin kendine özgü üretim süreci vardır. Özel tarifler keşfederek farklı özelliklere sahip yeni uyuşturucu türleri oluşturabilirsiniz. Hyland Point'te yürüyerek, kaykayla veya araçla dolaşarak ürünlerinizi müşterilere ulaştırabilir, dağıtımı sizin için yönetecek satıcılar işe alabilirsiniz.

Schedule I İndir

Hemen Schedule I indirin ve kendi uyuşturucu imparatorluğunuzu yaratmaya başlayın.

Schedule I Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : 3GHz 4-Core ya da benzeri

: 3GHz 4-Core ya da benzeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 ya da Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 ya da Radeon RX 580 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan