Schedule I
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici TVGS
-
Schedule I, suç dolu bir dünyada kendi uyuşturucu imparatorluğunuzu kurmanızı sağlayan açık dünya simülasyon oyunudur. Hemen indirin ve yeraltı dünyasının zirvesine tırmanın!
Schedule I, TVGS (Tyler's Video Game Studio) tarafından geliştirilen ve yayınlanan, suç temalı bir açık dünya simülasyon oyunudur. 25 Mart 2025'te erken erişim olarak Steam'de piyasaya sürülen oyun, oyunculara Hyland Point adlı kurgusal bir şehirde küçük çaplı bir uyuşturucu satıcısından büyük bir imparatorluk kurma fırsatı sunuyor.
Schedule I’da farklı uyuşturucuları üretip dağıtarak, mülkler satın alarak, iş yerleri kurarak ve çalışanlar işe alarak imparatorluğunuzu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Hyland Point'in karanlık sokaklarında, artan kolluk kuvvetleri baskısı ve rakip kartellerle mücadele ederek yeraltı dünyasının zirvesine ulaşmak hedeflenir.
Schedule I, oyunculara çeşitli uyuşturucuları üretme ve dağıtma imkanı sunar. Her birinin kendine özgü üretim süreci vardır. Özel tarifler keşfederek farklı özelliklere sahip yeni uyuşturucu türleri oluşturabilirsiniz. Hyland Point'te yürüyerek, kaykayla veya araçla dolaşarak ürünlerinizi müşterilere ulaştırabilir, dağıtımı sizin için yönetecek satıcılar işe alabilirsiniz.
Schedule I İndir
Hemen Schedule I indirin ve kendi uyuşturucu imparatorluğunuzu yaratmaya başlayın.
Schedule I Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: 3GHz 4-Core ya da benzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 ya da Radeon RX 580
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Farklı bir oyun deneyimi
Görsellik ilgi çekici
Komedi dozu çok iyi
Yeterli oynanış süresi