Hemen SECOND-LOOP indirin ve bu göz alıcı FPS oyununda bulmacalar çözerek ve aksiyona girerek ilerleyin.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SECOND-LOOP, geliştirici ve yayıncı Kakaru tarafından sunulan tek oyunculu bir FPS aksiyon oyunudur. Henüz çıkış tarihi belirtilmmemiş olan bu oyun, oyuncuları distopik bir gelecekteki dünyaya götürüyor. SECOND-LOOP oyuncuların bir meka pilotunu kontrol ettiği yoğun savaş ve fizik tabanlı bulmaca çözme mekaniklerine sahip. Sandbox tarzı fizik bulmacalarını çözmek için yer çekimini manipüle etme ve mekanik parçaları birleştirme yeteneklerinin kullandığı bir yapım. Bu özellikler

SECOND-LOOP’un öne çıkan özelliklerinden biri de oyunculara kendi araçlarını yaratma ve kullanma özgürlüğü sunmasıdır. Tank paletleri ile donatılmış spor arabalar veya uçaklar gibi hayal edebilecekleri her türlü aracı inşa edebilir ve bu araçları test sürüşlerine çıkarabilir. Kıyamet sonrası bir şehirde geçen oyun Unreal Engine 5 ile geliştirildiği için atmosfer çok daha da etkileyici bir hale gelmiş.

SECOND-LOOP İndir

SECOND-LOOP indirmeye henüz açık değil ancak fizik bulmacaları çözüp yoğun savaşlarla dolu bir distopik maceraya atılmadan önce oyunun çıkış yapmasını beklemeniz gerekiyor.

SECOND-LOOP Sistem Gereksinimleri