Şeker Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,053
- DOSYA BOYUTU 146 MB
- Üretici Şekerbank
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Şeker Mobil, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik hazırlanmış bankacılık uygulamasıdır.
Türkiye çapında 300’den fazla şubesi bulunan Şekerbank Android akıllı telefon ve tabletinizde. İster bireysel isterseniz de kurumsal müşteri olun, Şekerbank’ın mobil bankacılık uygulamasını olan Şeker Mobil'i kullanabilirsiniz.
Şekerbank Mobil Şube, bankacılık işlemlerinizi yerinizden ve güvenli olarak yapmanıza izin vermektedir. Vadeli ve vadesiz hesap hareketlerinizi görebilir, kredi kartı borcunuzu ödeyebilir, kart ve kredi başvurusunda bulunabilir, güncel kampanyalara göz atabilir, hesaplarınızın IBAN bilgisini öğrenebilir, döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Şekerbank’ın mobil bankacılık uygulaması, Mobil Şube, Mobil Şifre, ATM / Şube ve SMS Bankacılığı olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Mobil Şube’ye girerek bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mobil Şube’ye girmek için müşteri numaranızı kullanabileceğiniz gibi TC kimlik numaranızı da kullanabilirsiniz.
Şeker Mobil İndir
Beni Hatırla seçeneği sayesinde sonraki girişlerinizde bu bilgilerinizi girmek durumunda kalmazsınız. Mobil Şifre, İnternet ve Mobil Şube’ye girerken ve ekstra güvenlik teyidi gerektiren işlemlerde lüzum edecek tek kullanımlık şifrenizi alabileceğiniz bölümdür.
ATM ve Şube ise bulunduğunuz yere en yakın ATM ve Şube’leri harita üzerinde göstermektedir. Diğer bir bölüm olan SMS Bankacılığı’ndan da kredi ve kart başvurularınızı yapabilirsiniz.
Şeker Mobil, basit arayüzü ile dikkat çeken, sürekli güncellenerek kendisini yenileyen bir bankacılık uygulamasıdır. ŞekerBank müşterisi olan kullanıcılar, kesinlikle Şeker Mobil'i indirmeli ve bankacılık işlemlerini daha kolay gerçekleştirmelidirler.
Şeker Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 309
- DOSYA BOYUTU 360 MB
- Üretici Şekerbank
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Şekerbank, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler kullanabildiği, güvenli, hızlı ve basit bankacılık uygulamasıdır.
Şeker Mobil, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin yararlanabileceği basit kullanımlı, hızlı ve güvenli mobil bankacılık uygulamasıdır. iPhone uygulamasını yükleyerek bankacılık işlemlerinizi zahmetsizce ve güvenlik endişesi duymadan gerçekleştirebilirsiniz.
Şekerbank’ın iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırladığı güvenli bankacılık uygulaması ile tek dokunuşla Mobil Şube’ye giriş yapabilirsiniz. Müşteri numaranızı veya TC Kimlik numaranızı kullanabilirsiniz.
Şeker Mobil İndir
Her defasında aynı bilgileri girmek istemiyorsanız “Beni hatırla” butonuna bir kere dokunmanız yeterli. Mobil Şube’ye giriş yaparken ekstra güvenlik için Mobil Şifre bölümünden alacağınız tek kullanımlık şifrenizi kullanabilirsiniz.
SMS bankacılığı bölümünden vadeli ve vadesiz hesaplarınızı inceleyebilir, kredi kartınıza ait borç, taksit, limit bilgilerini sorgulayabilir, bireysel kredi ve kart başvurusunda bulunabilir, güncel kampanyaları inceleyebilirsiniz. Yakınınızdaki ATM ve Şube’lerin yerini de öğrenebilirsiniz.
Şekerbank, Mobil Şube, Mobil Şifre, ATM ve Şube, SMS Bankacılığı olmak üzere 4 bölüme ayrılmaktadır. Basit arayüz tüm işlemlere tek dokunuşla erişme kolaylığı sunmaktadır. Güvenliğe dair bilgilendirici mesajlar da içeren Şekerbank bankacılık uygulaması, kendisini sürekli olarak yenileyen mobil bankacılık uygulamaları arasında.
Para transferleri, yatırımlar, borç ödemeleri ve daha birçok işlemi yapabileceğiniz Şeker Mobil'i indirerek, siz de mobil bankacılık işlemlerinizi daha zahmetsiz bir şekilde yapabilirsiniz.