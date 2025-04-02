Şeker Mobil, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik hazırlanmış bankacılık uygulamasıdır.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye çapında 300’den fazla şubesi bulunan Şekerbank Android akıllı telefon ve tabletinizde. İster bireysel isterseniz de kurumsal müşteri olun, Şekerbank’ın mobil bankacılık uygulamasını olan Şeker Mobil'i kullanabilirsiniz.

Şekerbank Mobil Şube, bankacılık işlemlerinizi yerinizden ve güvenli olarak yapmanıza izin vermektedir. Vadeli ve vadesiz hesap hareketlerinizi görebilir, kredi kartı borcunuzu ödeyebilir, kart ve kredi başvurusunda bulunabilir, güncel kampanyalara göz atabilir, hesaplarınızın IBAN bilgisini öğrenebilir, döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.

Şekerbank’ın mobil bankacılık uygulaması, Mobil Şube, Mobil Şifre, ATM / Şube ve SMS Bankacılığı olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Mobil Şube’ye girerek bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mobil Şube’ye girmek için müşteri numaranızı kullanabileceğiniz gibi TC kimlik numaranızı da kullanabilirsiniz.

Şeker Mobil İndir

Beni Hatırla seçeneği sayesinde sonraki girişlerinizde bu bilgilerinizi girmek durumunda kalmazsınız. Mobil Şifre, İnternet ve Mobil Şube’ye girerken ve ekstra güvenlik teyidi gerektiren işlemlerde lüzum edecek tek kullanımlık şifrenizi alabileceğiniz bölümdür.

ATM ve Şube ise bulunduğunuz yere en yakın ATM ve Şube’leri harita üzerinde göstermektedir. Diğer bir bölüm olan SMS Bankacılığı’ndan da kredi ve kart başvurularınızı yapabilirsiniz.

Şeker Mobil, basit arayüzü ile dikkat çeken, sürekli güncellenerek kendisini yenileyen bir bankacılık uygulamasıdır. ŞekerBank müşterisi olan kullanıcılar, kesinlikle Şeker Mobil'i indirmeli ve bankacılık işlemlerini daha kolay gerçekleştirmelidirler.