Ship Graveyard Simulator 2'nin büyük hurdalık arazisinde parçalar toplayıp, ardından onları satmak zorundasınız.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ship Graveyard Simulator 2'de, büyük bir enkazdan kalan yıkıntıları toplamanız ve onları tekrardan hayata döndürmeniz gerekmektedir. Enkazdaki kötü hale gelmiş şeyleri düzeltin ve onları mekanik açıdan geliştirin. Oyunda çekiç, vinç, el feneri ve aklınıza gelebilecek her şey bulunuyor. Tek yapmanız gereken; malzemelerinizi doğru kullanmanız ve işinize uyum sağlamanız olacaktır.

Büyük gemi parçaları, yıkılmış konteynerlar ve büyük hasar görmüş yıkıntı ile birlikte, büyük bir iş yükünüz bulunmaktadır. Bu devasa çöplükte hammadde avına çıkacaksınız. Aslında işiniz, topladığınız parçaları komyonunuza yükleyip nakit karşılığında yerel satıcılara satmak olacaktır. Oyun henüz daha piyasaya sürülmese de, 16 Ağustos tarihinde tam olarak çıkış yapması bekleniyor.

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Hurdaları toplamaya başladıkça XP kazanacaksınız. Kazandığınız bu XP'lerle, yeni malzemeler sipariş edebilecek ve yeni gemilerin kilidini açacaksınız. Oyunda bulunan yerel halktan iş almak, işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. İlerlemenin diğer oyunlara göre biraz daha zorlayıcı olduğu Ship Graveyard Simulator 2 indirip, tonlarca hurda arasından işinize yarayanı bulabilir ve satabilirsiniz.

Ship Graveyard Simulator 2 Sistem Gereksinimleri