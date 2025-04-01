Shoes Store Simulator, oyunculara kapsamlı yönetim seçenekleri sunan bir ayakkabı mağazası yönetim simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi ayakkabı mağazanızı oluşturabileceğiniz Shoes Store Simulator, oyunculara eğlenebilecekleri bir deneyim sunmaktadır. Gerçekçi al-sat stratejisini oyunculara sunan bu simülasyon oyununda, ayakkabılar alın, fiyatlarını belirleyin ve yeni müşterilerine satın.

Dükkanınıza girdiğiniz ilk an, dekorasyonu belirlemeli ve daha sonra stoklarınızı oluşturmalısınız. Raflarınızı konumlandırın, mağazanızı dekore edin ve ardından ayakkabı stoklamaya başlayın.

Mağazanızı genişletmek ve daha fazla kar elde etmek için stratejik kararlar almak zorundasınız. Ayrıca, çalışanları işe alıp, daha geniş çaplı stok yaparak müşteri kapasitenizi de artırabilirsiniz. Shoes Store Simulator, zaman yönetimi, ekonomi ve tasarım gibi unsurları birleştirerek eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.

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Duvarları, zemini, rafları ve hemen hemen her şeyi siz özelleştireceksiniz. Giderek mağazanızı büyüttükten sonra çalışanlar işe alın ve uğraşmak istemediğiniz görevleri onlara verin. Oyunun ilk başında tüm görevler sizin elinizde olsa da, zengin olduğunuzda işletmenize yeni elemanlar alabilirsiniz.

Siz de Shoes Store Simulator indirin ve ayakkabı dünyasına adım atın! Yeni ve popüler ayakkabıları satın alın, fiyatlarını belirleyin ve kazanç sağlayacağınız şekilde müşterilere satın.

Shoes Store Simulator Sistem Gereksinimleri