Silinen Fotoğrafları Kurtarma APK uygulaması cihazınızda silinen fotoğrafları geri getirme işlemini gerçekleştirmektedir.

Abdullah Yılmaz - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Silinen fotoğrafları geri getirme APK uygulaması ile yanlışlıkla cihazınızdan sildiğiniz fotoğrafları geri getirebilirsiniz. Birçok insan zaman zaman telefonundan fotoğraflar silmektedir. Ancak daha sonraları silinen fotoğrafları geri getirmek istemektedir. Bunun için bazı yazılımlar mevcut Silinen Fotoğrafları Kurtarma APK uygulaması bu yazılımlardan biri.

Silinen Fotoğrafları Kurtarma APK İndir

Telefonunuzda silinen fotoğrafları en kolay şekilde kurtarmak istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de veri kurtarma uygulaması bulmaktır. Cihazlarda silinen şeyler aslında silinmemektedir. Yani veriler kurtarılabilir bu nedenle verilerinizi tamamen kaybetmiş olmuyorsunuz.

Eğer bir veri kurtarma uygulaması kullanırsanız verilerinizin büyük çoğunluğunu kurtarabilirsiniz. Silinen Fotoğrafları Kurtarma APK indirin ve hızlı ve kolay bir şekilde telefonunuzdaki eski fotoğrafları geri getirin.

Uygulamanın basit ve şık bir arayüzü kolay kullanım sağlarken aynı zamanda birçok verinizi de geri getirecektir. Örneğin: Daha önceden çekmiş olduğunuz ve yanlışlıkla sildiğiniz fotoğraflar varsa Silinen Fotoğrafları Kurtarma uygulaması ile cihazınıza verilerinizi tekrar getirebilirsiniz.

Silinen Fotoğrafları Kurtarma APK Özellikleri

Hızlı ve derin tarama

Basit arayüz

JPG, PNG ve GIF gibi birçok dosya formatı