Simple Sandbox 2 APK, Android cihazlar için geliştirilen ve gerçek zamanlı dünyanızı oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

En iyi ücretsiz sandbox oyunları arasında yer alan Simple Sandbox 2 APK, tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Kendi dünyanızı yaratabileceğiniz evrende, evler, şehirler ve hatta büyük kaleler inşa edebilirsiniz.

Bomboş bir dünya sizi bekliyor. İçerisi doldurmak ve kendi etkinliklerinizi yaratmak çok kolay. İster birbirinizle savaşın, ister parkur yarışları yapın, isterseniz de kendi şehirlerinizi yaratın.

Yapılar oluşturmak için sadece alışılmış içerikler Simple Sandbox 2'de mevcut değildir. Aynı zamanda robotlar, tanklar, helikopterler, uzaylılar, çeşitli silahlar ve daha birçok eğlenceli öğeyi içerisinde barındırmaktadır.

Simple Sandbox 2 APK İndir

Her ne kadar basit grafikleri ve mekanik yapısını oyunculara sunsa da, Simple Sandbox 2 daha çok içerikleriyle ön plana çıkmaktadır. Hayalinizdeki dünyayı içerisine gerçek hayatı entegre ederek, arkadaşlarınızla birlikte rol yapma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Pistlerde araba yarışlarına katılın, parkur yapın, rakiplerinizle savaşın ve yaşam alanlarınızı dekore edin. Siz de Simple Sandbox 2 APK indirerek, Android cihazlarınızda kapsamlı bir sandbox deneyimi yaşayabilirsiniz.

Simple Sandbox 2 Oyunu Özellikleri