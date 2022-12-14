SimplePlanes APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 136.00 MB
- Üretici Jundroo, LLC
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SimplePlanes APK, birden fazla uçağı sürebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.
Uçak sürme oyunları diğer araç sürme oyunlarına kıyasla zor olsa da bir o kadar da zevklidir. SimplePlanes APK birçok uçağı bünyesinde bulunduran bir uçuş sürme simülasyonu olarak karşımıza geliyor.
SimplePlanes APK İndir
Gerçek fizik deneyimi yaşamak istiyorsanız şans verebileceğiniz oyunlardan biri de SimplePlanes APK'dir. Oyun mobil oyunlara kıyasla gerçekci olduğundan dolayı biraz olsun sistem gereksinimi istediğini ve her mobil cihazda çalışamayacağını söyleyebiliriz.
Kendi uçağınızı tasarlayın ve gökyüzünden süzülün! Birçok araç parçası bulunan oyun birden fazla özellikle birlikte gelmektedir. SimplePlanes APK indirdiğinizde endişelenmenize gerek yok oyun size gökyüzüne çıkmadan önce eğitim verecektir.
SimplePlanes APK'nin en önemli özelliklerinden biri de oyun kolu desteklemesidir. Bu sayede joystik ile gerçek bir uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz.
SimplePlanes APK Özellikleri
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Eğitim
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Uçak tasarım
- Joystik desteği
- Birçok zorluk
SimplePlanes APK Sistem Gereksinimleri
İşlemci: 1 GHz
RAM: 512 MB