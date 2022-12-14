SimplePlanes APK, birden fazla uçağı sürebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uçak sürme oyunları diğer araç sürme oyunlarına kıyasla zor olsa da bir o kadar da zevklidir. SimplePlanes APK birçok uçağı bünyesinde bulunduran bir uçuş sürme simülasyonu olarak karşımıza geliyor.

SimplePlanes APK İndir

Gerçek fizik deneyimi yaşamak istiyorsanız şans verebileceğiniz oyunlardan biri de SimplePlanes APK'dir. Oyun mobil oyunlara kıyasla gerçekci olduğundan dolayı biraz olsun sistem gereksinimi istediğini ve her mobil cihazda çalışamayacağını söyleyebiliriz.

Kendi uçağınızı tasarlayın ve gökyüzünden süzülün! Birçok araç parçası bulunan oyun birden fazla özellikle birlikte gelmektedir. SimplePlanes APK indirdiğinizde endişelenmenize gerek yok oyun size gökyüzüne çıkmadan önce eğitim verecektir.

SimplePlanes APK'nin en önemli özelliklerinden biri de oyun kolu desteklemesidir. Bu sayede joystik ile gerçek bir uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz.

SimplePlanes APK Özellikleri

Eğitim

Uçak tasarım

Joystik desteği

Birçok zorluk

SimplePlanes APK Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz

RAM: 512 MB