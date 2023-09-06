Slime Rancher APK ile uzaylı yaratıkları elinizdeki cihazla toplayın ve onları evcilleştirerek çiftliğinizde besleyin.

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GAMEHARD LLC tarafından geliştirilen Slime Rancher APK, 2018 yılında -PC versiyonundan 1 yıl sonra- piyasaya sürüldü. Mobil platformlarda oynayabilceğiniz bir simülasyon oyunu olan Slime Rancher APK’de amacımız etrafta dolanan slime benzeri yaratıkları toplayıp, besleyip satarak para kazanmak.

Slime Rancher APK, oyuncuların gezegenin farklı bölgelerini keşfetmesine ve çeşitli kaynakları toplamasına olanak tanır. Bu kaynaklar, çiftliğin ve slime'ların geliştirilmesi için kullanılır. Oyuncular farklı türdeki slime'ları yakalayarak ve başka alanlardaki kaynakları toplayarak oyun içi ilerlemeyi sağlar.

Oyuncular, çiftliklerini geliştirip genişletebilirler. Daha fazla alan, daha fazla çiftlik ve daha fazla kaynak toplama imkanı elde etmek için çeşitli yollarla çiftliklerini geliştirebilirler. Oyunda ilerledikçe gelişmeniz ve daha da büyümeniz mümkün.

Slime Rancher APK renkli ve sevimli grafikleri ile dikkat çeker. Oyunun atmosferi, rahatlatıcı ve eğlenceli bir deneyim sunmak için dizayn edilmiştir. 7’den 77’ye her yaştan oyuncuya hitap eden bir oyun olan Slime Rancher APK her türden oyuncunun oynayabileceği bir yapım.

Mobil aygıtlarda oynaması çok keyifli bir oyun olan Slime Rancher APK, son derece rahatlatıcı, sakinleştirici ve dinlendirici bir etkiye sahiptir. Eğer elinizde telefonla biraz rahatlamak istiyorsanız ve keyifli vakit geçirmeyi arzuluyorsanız Slime Rancher APK’yı indirebilirsiniz.

Slime Rancher APK İndir

Hemen Slime Rancher APK indirin ve bu eğlenceli oyunu kaçırmayın.