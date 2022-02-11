Smartphone Tycoon 2 APK, telefon yapma oyunu olarak geçiyor. Kendi şirketinizi kurup akıllı telefonlar tasarlıyor, pazar lideri olmak için çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Smartphone Tycoon 2 APK, kendi akıllı telefon şirketinizi kurup yönettiğiniz iş simülatörü oyunu.

İş simülasyonu oyununda yeni teknolojileri keşfediyor, ürünlerinize uyguluyor, akıllı telefon pazarında lider olmak, dünya çapında fan edinmek için uğraş veriyorsunuz. Telefon yapma oyunu APK olarak veya Google Play’den ücretsiz olarak Android telefonlara indirilebiliyor.

Smartphone Tycoon 2 APK İndir

Smartphone Tycoon nasıl bir oyun? Akıllı telefon üretimi için kendi şirketinizi kurduğunuz bir simülasyon oyunu. Ana hedefiniz dünya genelinde tanınırlık elde etmek ve şirketi küresel pazarın en üstüne taşımak. Lider akıllı telefon üreticileri arasında olmak elbette kolay olmayacak.

İş simülatörü, en güçlü ve gelişmiş mobil cihazları yapacak kendi şirketinizi kurma imkanı veriyor. Göreviniz yalnızca bir üretim ağı oluşturmak için aynı zamanda sıfırdan bir akıllı telefon tasarlamak. Çeşitli teknolojiler, fırsatlar ve yenilikler arasından seçim yapacaksınız. Bu yüzden şirketinizin başarısı hayal gücünüze ve iş anlayışına bağlı.

Ana hedefiniz dünya çapında tanınan akıllı telefon üreticileri arasına girmek. Bir miktar başlangıç sermayeniz var, boş bir ofisle işe işçi alarak başlıyorsunuz. Ardından geleceki cihazınızı tasarlama süreci başlıyor. İsim ve logo, ekran, kamera, işlemici, bellek, pil ve diğer bileşenler gibi teknik özelliklerini belirliyorsunuz.

Smartphone Tycoon 2 Android Oyun Özellikleri

Her zaman en iyi elemanı işe alın.

Pazarlama kampanyalarını yönetin.

Paranız olduğunda pazar araştırması yapın.

En iyi akıllı telefonu tasarlayın.

Muhtemelen oyunun en önemli kısmı iş için doğru elemana sahip olmak. Deneyimleri ve dereceleri ne kadar iyi olursa tasarım ve teknolojide size puan vermede ve hataları hızlı bir şekilde düzeltmede o kadar iyi olurlar. Piyasaya çıkış yapan her iki üç telefon modelinden sonra yeni çalışanları kontrol edin, mevcut elemanlardan düşük istatistiklere sahip olanlarla yollarınızı ayırın, daha iyi elemanları işe alın. Bu şekilde her zaman kullanıcıların beğeneceği harika ürünler sunan bir ekibe sahip olursunuz.

Pazarlama kampanyaları hem kullanıcı sayısını hem de satışları etkiliyor. Oyunun başlarında maliyetleri düşük tutmak için yalnızca dergilere reklam verin ve yalnızca gerçekten sağlam bir ürününüz olduğunda daha yüksek maliyetli pazarlama kampanyalarına gidin. Yeni bir akıllı telefon üretirken kullanıcı sayısını düşürmemenin iyi bir yolu mevcut akıllı telefonunuzun satışlarının bitiş zamanına doğru bir kampanya başlatmak.

Rekabete ayak uydurmak ve harika akıllı telefonlar çıkarmak istiyorsanız araştırma son derece önemli. Yalnız en çok satacak akıllı telefon yapmaya odaklanacağınız oyunun başlarında çok önemli değil. Pazar araştırmasına hiç yatırım yapmadan akıllı telefon üretmeye başlayabilirsiniz, bütçeniz olduğunda yükseltmeler alabilirsiniz.

Piyasaya yeni bir telefon çıkarırken en önemli şey doğru bütçe seçmek. Lansman başarısız olursa en az kayıp yaşamak ve iyi bir kar elde etmek için %60’lık bir bütçe ayırabilirsiniz. Üst seviye akıllı telefonlar yerine daha satın alınabilir orta seviye telefonlar yapın. Üst segment akıllı telefonlar daha kısa sürede daha fazla kar getirir ancak orta segment modeller her zaman daha fazla ilgi görür.