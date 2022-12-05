Soap2Day APK, sinema, TV gibi vizyona girecek yapımları anlık olarak listeleyeceğiniz bir uygulamadır.

Abdullah Yılmaz - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün vazgeçilmezi filmler veya diziler sürekli olarak yenilenerek hayatımıza girmektedir. Ancak bu kadar başyapıtın bir arada toplanması ve ne gibi özellikleri izleyicilere sunması ayrı bir konu. İşte Soap2Day APK gibi uygulamalar bu tip sorunlara çözüm getirmek için geliştirilmiş bir platformdur.

Soap2Day APK İndir

Uygulamanın bir flim, dizi ya da belgesel izleme uygulaması olmadığını baştan belirtmekte yarar var. Soap2Day APK IMDb uygulamasına benziyor olsa da film bütçeleri gibi birçok özellik ile karşımıza gelmekte.

Bu hafta vizyona hangi program girecek diye merak ediyorsanız Soap2Day APK uygulamasını cihazınıza kurabilirsiniz. Anlık olarak yapımları görebileceğiniz uygulamanın ücretsiz olması bir avantaj iken reklamların çok olması ve Türkçe dil desteğinin olmaması dezavantajlar kısmında yer almaktadır. Uygulama bazı buglar ile gelmiş olsa da güncellemeler ile düzeltilebilecek gibi duruyor.