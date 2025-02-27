Space Crash Simulator APK, gerçek zamanlı olarak gezegenlerin çarpışmalarını simüle edebileceğiniz bir Android oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piyasadaki çarpışma simülatörlerinin yanı sıra farklı bir türle karşımıza çıkan Space Crash Simulator APK, gezegenlerin çarpışmalarını gerçekçi bir şekilde simüle edebilmektedir. Ayrıntılı fizik motoruna ve kapsamlı seçeneklere sahip olan Space Crash Simulator APK'da, gezegenlerin parametrelerini ayarlayın ve kendi çarpışma senaryolarınızı oluşturun.

Kendi çarpışma senaryolarınızı oluşturmak istiyorsanız, gezegenleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gezegen hızları, çarpışma doğruluğu, parçacık sayısı ve daha birçok parametre ile heyecanlı çarpışmayı başlatabilirsiniz.

Oyunculara her ne kadar simülasyon oyunu gibi gözükse de, aslında gezegenlerin çarpışmalarını mobil cihazlarınızda görüntüleyebileceğiniz bir araçtır diyebiliriz. Tabii ki ultra gerçekçilik olmasa da, tatmin edici seviyede olan özellikleri oyunculara sunuyor.

Space Crash Simulator APK İndir

Bu tür simülasyon oyunları, tahmin edeceğiniz üzere kaynağı yoğun olmasıyla meşhurdur. Yani telefonlarınızın performansına diğer oyunlara kıyasla daha çok ihtiyaç duymaktadır. Lakin parçacık sayısı, doğruluk ve zaman ölçeği gibi ayarlar, daha kötü Android cihazlarda çalışabilir şekilde ayarlanabilmektedir.

Space Crash Simulator APK sayesinde gezegenlerin çarpışmasını ve parçalanmasını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Siz de Space Crash Simulator APK indirin ve gerçekçiliği yüksek bir simülasyon deneyimi yaşayın!