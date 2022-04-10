Speedify
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 4,147
- DOSYA BOYUTU 61.90 MB
- Üretici Connectify Inc.
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Speedify (İndir): Windows için güvenli, hızlı VPN programı
Speedify, güvenli, hızlı ve güvenilir VPN programı arayan Windows kullanıcıları için en iyi seçeneklerden biri. Tüm internet bağlantılarını aynı anda kullanabilmesi ile dikkat çeken VPN programı, yükleme (upload) veya indirme (download) yaparken, webde gezinirken ve canlı yayın yaparken hız konusunda üzmüyor. Oldukça güvenli bir uygulama olarak karşımıza çıkan Speedify, 4 farklı platformda ilgiyle kullanılıyor. Sınır tanımadan internette özgürce dolaşma fırsatı veren uygulama, yasaklı sitelere giriş yapmayı da sağlıyor. Gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz VPN uygulaması, şık tasarımı ve basit kullanımı ile her kesimdem kullanıcıya hitap ediyor.
Speedify Özellikleri
- Windows, Mac, Android ve iOS sürümler,
- İngilizce dil,
- Güvenilir,
- Hızlı,
- Ücretsiz,
- Kanal bağı teknolojisi,
Güvenlik, hız, güvenilirlik odaklı VPN programı Speedify, kanal bağı teknolojisiyle diğer VPN programlarından ayrılıyor. Bu teknoloji, WiFi, 3G, 4G ve kablolu bağlantıları aynı anda kullanmanıza izin vererek online olarak yaptığınız her şeyi hızlandırıyor. İnternet trafiğinizi hücresel ve WiFi bağlantıları üzerinde paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirmenizi ve de internetten yayın yapmanızı mümkün kılıyor. Full hızda dosya aktarımı (yükleme, indirme ve paylaşma) sunmasının yanında video izleme platformlarında içerikleri ultra yüksek çözünürlükte yüksek hızda izlemenize imkan veriyor. Ayrıca hackerlar, internet servis sağlayıcıları ve ağınızı izleyenleri uzak tutarak kişisel iletişim, bilgi ve verilerinizi güvende tutuyor.
Speedify, ücretsiz planda 5GB veri kullanımına izin veriyor ancak diğer VPN programlarının aksine hesap oluşturmanız gerekmiyor. Daha da güzeli ücretsiz planda VPN’in öne çıkan tüm özelliklerini (süper güvenli şifreleme, kanal bağı, yedek mod, otomatik yük devretme, hata düzeltme, dünya genelinde sunucular vs.) kullanabiliyorsunuz.
Speedify İndir
Ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüze kadar milyonlarca kez indirilen Speedify hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılabiliyor. Android ve iOS için Google Play ve App Store üzerinde lansmana çıkan uygulama, Windows ve Mac platformu içinde resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor.
Speedify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,795
- Üretici Connectify Inc.
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Speedify, WiFi ve 3G bağlantısını aynı anda kullanmaya izin veren hızlı VPN uygulaması.
Speedify, sıklıkla kullandığımız sosyal ağ uygulamalarının dönem dönem yasaklandığı, YouTube videolarına sınırlama getirildiği ülkemizde oldukça faydalı bir VPN uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak WiFi ve 3G bağlantınızı eş zamanlı olarak kullanıp engelli sitelerde çok hızlı sörf yapmanın keyfini sürebiliyorsunuz.
Aylık ücretsiz 1GB veri kullanımına izin veren Speedify’ın en önemli özelliği adından da tahmin edeceğiniz üzere hızlı çalışması. VPN uygulamaları bildiğiniz üzere IP adresinizi değiştirip farklı bir ülkeden giriş yapıyormuş gibi göstererek engellere takılmamızı sağlar ancak bunu yaparken mevcut hızınızı sonuna kadar kullanmanıza izin vermez. Speedify hem kablosuz hem de hücresel bağlantınızı aynı anda kullanmanıza izin veriyor. Grafiksel olarak kullanımınızı takip edebiliyor, hangi bağlantıyla ne kadar veri harcadığınızı görebiliyorsunuz.
Speedify İndir - Android VPN Uygulaması
- Güvenli, Hızlı ve Güvenilir VPN Servisi: Speedify, özel bilgilerinizi koruyan, veri aktarımınızı şifreleyen ve yüksek hızları destekleyen bir şifreli VPN'dir.
- Gizlilik: Speedify, güvenlik duvarlarını atlatmanızı, dilediğiniz site ve uygulamaya erişmenizi ve internette anonim gezinmenizi sağlar.
- Eş Zamanlı WiFi ve Hücresel Bağlantı: Speedify'ın kanal bağı teknolojisi, internet trafiğinizi WiFi ve hücresel bağlantı üzerinde paketlere bölerek daha hızlı ve güvenilir dosya yüklemenizi, indirmenizi ve internetten canlı yayın yapmanızı sağlar.
- Arka Planda Çalışır: Speedify, arka planda çalışarak tüm uygulamalarınızı ve etkinliğinizi korur.
- Sorunsuz Yük Devretme: Speedify, WiFi bağlantınızın zayıf olduğu durumda hücresel bağlantıyı aktif ederek sesin kesilmesi, videonun durması gibi sorunla karşılaşmanızı önler.
- Global Hızlı Sunucu Ağı: İster ülkeniz dışında isterseniz yurt dışında olun, bir sunucuya otomatik veya kendi seçiminizle bağlanarak site engelini kaldırmanızı, içeriğe erişmenizi sağlar.
- Widget Desteği: Widget üzerinden VPN'e bağlı olup olmadığınızı görür, tek dokunuşla bağlantıyı kesebilirsiniz.
- WiFi Güvenliği: Speedify, güvenli olmayan WiFi erişim noktalarına katıldığınızda Speedify'a bağlanmanızı hatırlatır.
- Ücretsiz Başlayın: Speedify, her ay ücretsiz olarak 1 GB veri kullanımına izin verir.
- Sınırsız Erişim İçin Yükseltin: Speedify üyelikleri sınırsız kullanım ve tüm sunucu konumlarınıza erişim sağlar ve de aynı anda 5 cihazda kullanılabilir.
Speedify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 313
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Connectify Inc.
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Speedify, eş zamanlı WiFi ve 3G bağlantısına izin veren hızlı VPN uygulaması.
Eskiden sadece engelli sitelere girmek için kullandığımız VPN uygulamaları artık vazgeçilmezlerimiz arasında. Ülkemizde hizmet vermeyen servislere erişme, aniden yasaklanan sitelere girme, hatta YouTube videolarını takılmadan izleme imkanı tanıyan VPN servislerinden birisi de hem iPhone hem de iPad'inizde kullanabileceğiniz Speedify.
Aylık 1GB ücretsiz veri kullanımı sonrası dilerseniz 12,99 TL ödeyerek devam edebileceğiniz hızlı VPN uygulaması Speedify’ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği WiFi ve 3G bağlantısına eş zamanlı izin vermesi. Hem kablosuz hem de hücresel bağlantınızı aktif ederek engelli sitelerde internet paketinizin desteklediği son hızda gezinebiliyorsunuz. İnternet paketiniz sınırlıysa dilediğiniz an tek dokunuşla kapatma, grafik üzerinden veri kullanımını takip etme şansına da sahipsiniz.
Speedify
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 46
- DOSYA BOYUTU 10.00 MB
- Üretici Connectify Inc.
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Speedify (İndir): Mac için güvenli ve hızlı VPN programı
Speedify, hızlı, güvenli VPN programı arayan Mac bilgisayar kullanıcılarına tavsiye edeceğim VPN programlarından biri. Kablosuz ve Hücresel (3G, 4.5G) ağ bağlantısını aynı anda kullanarak daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bağlantı sunan Kanal Bağı özelliğiyle öne çıkan Mac VPN programı Speedify, ücretsiz planda 5GB veri kullanımına izin veriyor. Hesap oluşturmadan direkt bağlanabiliyorsunuz.
Ücretsiz aylık 5GB veri tüketimi, süper güvenli şifreleme, kanal bağı (internet trafiğinizi mobil ve kablosuz bağlantıları üzerine paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirme, canlı yayın yapmanızı sağlıyor) otomatik yük devretme (kablosuz ağda sorun yaşadığınızda kesintisiz olarak hücresel bağlantıya geçmenizi sağlıyor), hata düzeltme, dünya genelinde sunucularıyla dikkat çeken Speedify, YouTube ve Netflix gibi video izleme platformlarında videoları ultra yüksek kalitede kesintisiz olarak izlemek, Wikipedia gibi engelli sitelere girebilmek, herkesin bağlanabildiği WiFi ağlarında çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz harika bir VPN.
Speedify Özellikleri
- Ücretsiz planda aylık 5GB veri (Hesap oluşturmanız gerekmiyor.)
- Süper güvenli şifreleme
- Kanal bağı (WiFi + Mobil bağlantıyı aynı anda kullanma)
- Otomatik yük devretme (WiFi zayıfladığında otomatik ve kesintisiz olarak mobil bağlantıya geçme)
- Hata düzeltme
- Dünya genelinde sunucular