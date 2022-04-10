Speedify (İndir): Windows için güvenli, hızlı VPN programı

Erkan Calp - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Speedify, güvenli, hızlı ve güvenilir VPN programı arayan Windows kullanıcıları için en iyi seçeneklerden biri. Tüm internet bağlantılarını aynı anda kullanabilmesi ile dikkat çeken VPN programı, yükleme (upload) veya indirme (download) yaparken, webde gezinirken ve canlı yayın yaparken hız konusunda üzmüyor. Oldukça güvenli bir uygulama olarak karşımıza çıkan Speedify, 4 farklı platformda ilgiyle kullanılıyor. Sınır tanımadan internette özgürce dolaşma fırsatı veren uygulama, yasaklı sitelere giriş yapmayı da sağlıyor. Gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz VPN uygulaması, şık tasarımı ve basit kullanımı ile her kesimdem kullanıcıya hitap ediyor.

Speedify Özellikleri

Windows, Mac, Android ve iOS sürümler,

İngilizce dil,

Güvenilir,

Hızlı,

Ücretsiz,

Kanal bağı teknolojisi,

Güvenlik, hız, güvenilirlik odaklı VPN programı Speedify, kanal bağı teknolojisiyle diğer VPN programlarından ayrılıyor. Bu teknoloji, WiFi, 3G, 4G ve kablolu bağlantıları aynı anda kullanmanıza izin vererek online olarak yaptığınız her şeyi hızlandırıyor. İnternet trafiğinizi hücresel ve WiFi bağlantıları üzerinde paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirmenizi ve de internetten yayın yapmanızı mümkün kılıyor. Full hızda dosya aktarımı (yükleme, indirme ve paylaşma) sunmasının yanında video izleme platformlarında içerikleri ultra yüksek çözünürlükte yüksek hızda izlemenize imkan veriyor. Ayrıca hackerlar, internet servis sağlayıcıları ve ağınızı izleyenleri uzak tutarak kişisel iletişim, bilgi ve verilerinizi güvende tutuyor.

Speedify, ücretsiz planda 5GB veri kullanımına izin veriyor ancak diğer VPN programlarının aksine hesap oluşturmanız gerekmiyor. Daha da güzeli ücretsiz planda VPN’in öne çıkan tüm özelliklerini (süper güvenli şifreleme, kanal bağı, yedek mod, otomatik yük devretme, hata düzeltme, dünya genelinde sunucular vs.) kullanabiliyorsunuz.

Speedify İndir

Ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüze kadar milyonlarca kez indirilen Speedify hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılabiliyor. Android ve iOS için Google Play ve App Store üzerinde lansmana çıkan uygulama, Windows ve Mac platformu içinde resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor.