Sport Car 3 APK, arabalarınızı kapsamlı seçeneklerle özelleştirebildiğiniz bir Android otomobil simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Sport Car 3 APK, ayrıntılı özelleştirme seçeneklerine sahip olan bir Anroid otomobil simülasyonudur. Farklı modlar oynayabilir, aracınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve çeşitli görevleri tamamlayabilirsiniz.

Gerçek hayattan esinlenen araçları içerisinde barındıran Sport Car 3 APK'da, istediğiniz aracın kilidini açıp, özelleştirebilirsiniz. Aracın farlarını, ses sistemini, görünümünü, gösterge panelini ve diğer tüm parçalarını hayalinizdeki gibi değiştirin.

Sadece araç özelleştirme açısından değil, aynı zamanda gerçekçi sürüş desteğiyle de ön plana çıkıyor. Aracınızı otomatik ve düz viteste kullanabilir, debriyaj tuşunu kullanarak gerçeğe yakın bir deneyim yaşayabilir ve tüm göstergeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sport Car 3 APK İndir

Mobil cihazlarda oldukça sevilen araba oyunları, her gün yeni bir örnekle karşımıza çıkmaya ve daha gerçekçi özellikler barındırmaya devam ediyor. Sport Car 3 APK her ne kadar mükemmel grafikli bir oyun olmasa da, içerisindeki özelleştirmeleri ve gerçekçi yapısıyla oyuncuların beğenisini almıştır.

Dinamik hava sistemi sayesinde gündüz ve gece döngüsünde araçlarınızı sürebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra açık, yağmurlu ve karlı havalar gibi mevsim geçişleri de Sport Car 3'te bulunmaktadır.

Siz de Sport Car 3 APK indirin ve araçlarınızı istediğiniz gibi özelleştirerek, arkadaşlarınızla yarışın!

Sport Car 3 Oyunu Özellikleri