Star Trek Timelines APK, galaksi üzerinde kendi istasyonunuzu oluşturup yönetebildiğiniz bir aksiyon-strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Star Trek tarihini ve katmanlarını bir araya getiren Star Trek Timelines APK, android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon-strateji oyunudur. Bilim kurgu öğelerini içerisinde barındıran bu oyunda, galaksiyi kurtarmak adına yola çıkmış olan Yıldız Filosuna katılın ve savaşa hazır olun.

Kendi savaş uzay istasyonunuzu inşa edecek ve yöneteceksiniz. PVP galaksi savaşlarına ev sahipliği yapan Star Trek Timelines, diğer oyuncularla savaşmanıza ve onlarla ittifaklar kurmanıza da olanak tanıyor.

Tamamen stratejiye dayanan bir yapısı olduğunu söylemeliyiz. Yönetim seçenekleri, görsellik ve rol yapma tarzı oyuna iyi bir şekilde işlenmiş. Star Trek hayranları için oldukça iyi bir haz sunan bu oyun, beklentinizi karşılayacak bir seviyededir. Çok üstün bir performans beklemiyorsanız oyundan istediğinizi rahatlıkla alabilirsiniz.

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Kurduğunuz istasyonu her daim geliştirmeli ve savaşa hazır olmalısınız. Savaşlardaki dayanıklılığınız ve rakibe verdiğiniz hasar her zaman yüksek olmalı. Aksi takdirde tüm savaşlardan yenilgiyle ayrılabilirsiniz. Tabii eğer bunun yaşanmasını istemiyorsanız, ittifaklara da katılabilirsiniz.

Galaksiyi keşfetmek ve uzayda bir maceraya atılmak istiyorsanız, Star Trek Timelines APK indirin ve tüm galaksiyi fethedin!