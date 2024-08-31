Uzay taşımacılığında bir numara olmak istiyor musunuz? Star Trucker, uzayda tır şoförlüğü yapabileceğiniz keyifli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Olabilecek en fantastik fikirle dizayn edilmiş olan Star Trucker'da, adeta bir uzay şoförü olarak para kazanmaya çalışacaksınız. Aslında bakarsanız oyunun asıl amacı; uzaydaki enkazlardan mal kurtarmak, malları ticaretini yapmak ve kargoları tırınızla taşımak olacaktır.

Devasa uzay yollarındaki işlerinizi yaparken çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız. Oksijen, yer çekimi, merkezi sistemler ve diğer arızalar yüzünden işlerinizi çok kez aksatabilirsiniz. Tabii ki, asıl mühim olan oksijen sızdırmasına önem göstererek, herhangi bir sorunda gövdeyi tamir etmeyi unutmayın.

Uzun, kısa ve orta mesafeli işlerden herhangi birini seçerek yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Taşımacılık işini uzay semalarında yaptıran Star Trucker, oyunculara keyifli bir simülasyon deneyimi yaşatmaktadır.

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Görsellik, fikir ve oynanış açısından tatmin edici bir yapıda olan Star Trucker'ı indirerek, siz de uzay taşımacılığında bir numara olabilirsiniz.

Star Trucker Sistem Gereksinimleri