Güçlü karakter ekibini yönettiğiniz Stargate: Timekeepers'da, görevleri tamamlayın ve düşmanlarınızın planını bozun.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

SG-1 evreninde geçen Stargate: Timekeepers, gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Bu oyunda, saldırılarda uzman olan ekibinize liderlik ediyorsunuz ve düşman hattına gizlice sızmaya çalışıyorsunuz. Anlatı açısından zengin olan 14 adet görevi olay örgüsüne uygun bir şekilde tamamlayarak, ekibinizle birlikte düşmanların planını bozun.

Yönettiğiniz karakter ekibinin bir çok yeteneği bulunuyor. Savaş sırasında bu özellikleri doğru bir şekilde kullanırsanız, bir sonraki bölüme geçmeniz de o kadar kolay olacaktır. Kimi zaman görünmez olun, kimi zaman ise saldırı özelliklerinizi kullanın. Ayrıca oyunun gerçek zamanlı bir strateji oyunu olduğunu da unutmadan, hamlelerinizi düşmanlardan önce yapmalı ve en az hasarı almalısınız.

Stargate: Timekeepers İndir

Stargate: Timekeepers, bilim kurgu başlığı altında tasarlanan bir evrende geçiyor. Oyunun grafikleri, oynadığınız türe kıyasla çok iyi bir seviyede. Ayrıca oyunun hikaye anlatımı ve çeşitli görevleri, oyun deneyiminizi daha da yukarı çıkarıyor.

Oyunun henüz daha piyasaya sürülmüş değil. 23 Ocak 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Stargate: Timekeepers'ı indirerek, siz de gerçek zamanlı strateji deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer oyunu erkenden denemek istiyorsanız, Steam sayfasındaki demo sürümüne de göz atabilirsiniz.

Stargate: Timekeepers Sistem Gereksinimleri