Status, Sticker Saver, arkadaşlarınızın durumlarını ve size gönderdikleri çıkartmaları kaydedebileceğiniz bir uygulamadır.

Raşit Bütüner - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Status, Sticker Saver ile arkadaşlarınızın durumlarını ya da hikayelerini kolayca galerinize kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde sohbetleriniz esnasında aldığınız çıkartmaları da bu uygulama ile telefonunuza kaydederek diğer sohbetlerinizde kullanabilirsiniz.

Status, Sticker Saver İndir

İçerisinde yüzlerce çıkartma bulunan Status, Sticker Saver sayesinde sohbetlerinizde espri anlayışınızı daha belirgin bir şekilde ortaya koyarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Sohbetin bağlamına uygun olarak tercih edeceğiniz bu çıkartmalar, konuya yaklaşım biçiminizi gösterdiği gibi karşınızdaki kişinin gülmesini de sağlayabilir.

Status, Sticker Saver Özellikleri

Karşılıklı olarak daha eğlenceli bir sohbet ortamına sahip olabileceğiniz Status, Sticker Saver, arkadaşlarınızın durumlarını kaydetmenize de imkân tanıyor. Çoklu kaydetme, silme, yeniden gönderme ve paylaşma gibi özellikleri bulunan Status ile arkadaşlarınızın durumları üzerinde eğlenceli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Status, Sticker Saver, kullanım kolaylığıyla da ilgi çeken bir uygulama. Uygulama içinde hoşunuza giden çıkarmaları sadece ekle kısmına tıklayarak indirebilirsiniz. Aynı şekilde, durumları da kaydet kısmından indirerek galerinize kaydedebilirsiniz.