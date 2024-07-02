StayFree APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ekran süresi takip uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telefon bağımlılığını yenmek ve ekran sürenizi takip etmek istiyorsanız, StayFree APK tam da size göre diyebiliriz. En yüksek puanlı ekran süresi takip uygulaması olan StayFree'de, uygulamaları kullanım oranlarınıza göz atabilir ve akıllı telefonunuza ne kadar zaman harcağınızı görebilirsiniz.

Sadece ne kadar süre ekranda kaldığınızı görmek değil, aynı zamanda sınırlarınızı belirleyebilir ve uygulamalara süre ekleyebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların seçtiği uygulamalardaki sınırları belirlemesine ve bağımlılığını yenmesine olanak tanır.

Ekran sürenizi düşürmek normal hayatınızda sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Dikkat dağınıklığınızı azaltmak, üretkenliğinizi artırmak, kaliteli zaman geçirmek ve dijital dünyayla bağınızı yarıya indirmek için StayFree'yi kullanabilirsiniz.

StayFree APK İndir

Tüm uygulamalarınızın istatistiğini tuttuğu gibi bir o kadar da pil dostu bir uygulama olduğunu belirtmek gerekiyor. Siz de ekran sürenizi takip etmek ve bağımlılığınızı yenmek için bir adım atmak istiyorsanız, StayFree APK indirebilirsiniz.

StayFree - Ekran Süresi Takibi Uygulaması Özellikleri