StayFree APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39 MB
- Üretici StayFree Apps
-
StayFree APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ekran süresi takip uygulamasıdır.
Telefon bağımlılığını yenmek ve ekran sürenizi takip etmek istiyorsanız, StayFree APK tam da size göre diyebiliriz. En yüksek puanlı ekran süresi takip uygulaması olan StayFree'de, uygulamaları kullanım oranlarınıza göz atabilir ve akıllı telefonunuza ne kadar zaman harcağınızı görebilirsiniz.
Sadece ne kadar süre ekranda kaldığınızı görmek değil, aynı zamanda sınırlarınızı belirleyebilir ve uygulamalara süre ekleyebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların seçtiği uygulamalardaki sınırları belirlemesine ve bağımlılığını yenmesine olanak tanır.
Ekran sürenizi düşürmek normal hayatınızda sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Dikkat dağınıklığınızı azaltmak, üretkenliğinizi artırmak, kaliteli zaman geçirmek ve dijital dünyayla bağınızı yarıya indirmek için StayFree'yi kullanabilirsiniz.
StayFree APK İndir
Tüm uygulamalarınızın istatistiğini tuttuğu gibi bir o kadar da pil dostu bir uygulama olduğunu belirtmek gerekiyor. Siz de ekran sürenizi takip etmek ve bağımlılığınızı yenmek için bir adım atmak istiyorsanız, StayFree APK indirebilirsiniz.
StayFree - Ekran Süresi Takibi Uygulaması Özellikleri
- Uygulama sürelerini gözlemleme
- Kapsamlı istatistikler ve grafikler
- Pil dostu
- Kullanıcı dostu arayüz
- Engelleme modları
- Uyku modu ile uygulamaları devre dışı bırakma
- İlham veren alıntılar ve öneriler
- Ana sayfa Widget'ları
- Odaklanma modu