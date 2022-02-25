Stone Giant APK açık dünya oyunu, GTA ile süper kahraman oyunları karışımı eğlenceli bir Android oyunu. Süper kahraman da olabilirsiniz, kötü adam da.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stone Giant APK, GTA mobil benzeri açık dünya oyunları ile süper kahraman oyunlarını birleştiren bir yapım olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Oyunda fantastik Dörtlü film serisinde gördüğümüz vücudu kaya ile kaplı süper kuvvetle karakterin yerine geçip şehri birbirine katıyorsunuz.

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Kaya size patlayıcı süper güç verdi. Artık olağandışı yeteneklere sahipsiniz, sıradan bir adam değilsiniz ve artık sizi kimse durduramaz. Ne polis, ne ordu, ne sokak çeteleri - gangsterler, ne de başkaları… Bu süper gücünüzü kötüye de kullanabilirsiniz iyiye de. Şehrin dört bir yanında yardım bekleyen insanlara yardım edebilir veya yok edici makine gibi davranabilirsiniz. Şehri birbirine katmak da düzeni sağlamak da sizin elinizde. İstediğiniz an bir kaya adama dönüşebilirsiniz.

Muhteşem bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Eşsiz yeteneklerini, becerilerini keşfedin. Dönüşümün tüm avantajlarını kullanın. Büyük şehri keşfedin ve tüm düşmanları paramparça edin.

Kontroller sezgisel ve kolaylıkla alışılabiliyorsunuz. İnsan veya kayaya dönüşmek, ateş etmek, koşmak, silah değiştirmek için sanal joysticki kullanıyorsunuz. Bununla birlikte çeşitli eylem butonları var. Bir araca bindiğinizde butonlar değişiyor.