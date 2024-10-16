Storage Hunter Simulator, depo savaşları programından esinlenen eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatımıza bir televizyon programıyla giren depo savaşları, bilgisayarlarınıza oynayabileceğiniz Storage Hunter Simulator oyunu ile karşımıza çıkıyor. Terk edilmiş depoların açık artırmalarına katılacak ve aldığınız depoları incelemeye başlayacaksınız. Amacınız, depolarda bulunan eşyaları satarak kara geçmektir.

Garajları uzaktan göreceksiniz. Tüm eşyalara ilk başta erişiminiz olmasa da zaten oyunun amacı risk üzerinedir. Kimsenin fark etmediği şeyleri görmeli ve depolara için risk almalısınız.

Storage Hunter Simulator'da aldığınız depolarda bulunan eşyaların değerini doğru tahmin edin. Eşyalarınızı kendi işletmenizde satabilir ve sıfırdan zenginliğe doğru adım atabilirsiniz.

Storage Hunter Simulator İndir

Açık artırma sanatında ustalaşırken, koleksiyoncuların beğeneceği eşyalara da önem vermelisiniz. Sadece satılabilecek eşyalara yönelmeli ve zengin alıcılara değerli eşyalar satmalısınız.

Storage Hunter Simulator, grafik ve mekanik açısından tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Piyasada bulunan her simülasyon oyununda neredeyse aynı grafiklere ve karakter animasyonlarına denk gelmekteyiz. Ne iyi ne kötü olmakla birlikte, Storage Hunter Simulator'da kendi depolarınızı alarak eğlenceye adım atabilirsiniz.

Siz de Storage Hunter Simulator indirin ve depo imparatorluğunuzu en yüksek seviyeye kadar taşıyın!

Storage Hunter Simulator Sistem Gereksinimleri