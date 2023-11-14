Depo ihalelerine katılabildiğiniz Storage Hustle'da, gizemli depoları en iyi fiyatı vererek satın alın ve içerisindeki eşyaları satarak para kazanın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçerisinde gizli hazineler barındıran depolar için ihalelere girdiğimiz Storage Hustle'da, en iyi teklifi verin ve depolardaki unutulan eşyalara sahip olun. Aslında gerçek hayatla birebir bağlantısı olan bu oyun, şu anda da yapılan depo al-sat işleminin simülasyon halidir. Oyun içerisinde depo ihalelerine giriyorsunuz ve içerisindeki eşyaları kar yaparak satıyorsunuz. Tabii ki iyi veya kötü depolarla karşılaşacaksınız. Buna hazırlıklı olarak teklif vermeli ve bütçenizi aşmamalısınız.

İhalesine girebileceğiniz birçok depo bulunuyor. Gözünüze kestirdiğiniz bir depo için teklif verin ve depodaki gizemli eşyaları açığa çıkarın. Storage Hustle'daki depolar algoritmik oluşturuluyor ve aynı depoyla bir daha karşılaşmamanız sağlanıyor. Bu oyun yeniliği açısından küçük ama güzel bir detay olmuşa benziyor.

Storage Hustle İndir

Her ticaret işlerinizden sonra yeni bir deneyimin kilidini açacaksınız. Karakterinizin seviyesini yükselterek, daha kolay bir hayata ve daha deneyimli bir tüccar karakterine sahip olabilirsiniz. Ayrıca oyunda depo ihalelerinin haricinde, garaj satışlarına da katılabilirsiniz. Elde ettiğiniz eşyaların iyi olup olmadığını kontrol edin, kötüleri onarın ve müşteriye en iyi fiyatı verin.

Kazandığınız paralarla yeni ihalelere girmek yerine bahis oynayabiliyorsunuz. Evdeki bilgisayarınızdan çeşitli bahis oyunlarına giriş yapın ve paranızı katlamaya çalışın.

Oyundaki çeşitliliğin az olduğunu söyleyebiliriz. Bir zaman sonra oyun kendini tekrarlamaya ve her gün aynı işlemleri oyuncuya yaptırmaya başlıyor. Lakin geliştiricilerin, oyuna farklı içerikler ekleyerek bu sorunu büyük ölçüde çözebileceği kuvvetle muhtemeldir. Bazı küçük ayrıntılar haricinde, oynarken keyif alacağınız Storage Hustle'ı indirin ve siz de depo savaşlarına katılın.

Storage Hustle Sistem Gereksinimleri