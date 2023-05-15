Storyteller, kendine özgü çizimleriyle sıfırdan hikayeler oluşturabileceğiniz eğlenceli bir anlatı oyunudur.

Raşit Bütüner - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Storyteller, elinizdeki görselleri boş tuvaller üzerine aktararak birbirinden farklı hikayeler yaratabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor. Her seviyesinde farklı bir yeri ve konuyu ele alan Storyteller, karakterlerin ilişkileri üzerinde kendinize özgü bir anlatı oluşturmanızı bekliyor. Bunun için hikayelerin geçtiği yerleri değiştirebilir, çatışma yaratacak karakterler yerleştirebilir ve böylece daha sürükleyici bir anlatı ortaya koyabilirsiniz.

Storyteller İndir

Hikayeler, deneme-yanılma yöntemiyle ortaya çıkan kurmaca ürünlerdir. Dolayısıyla Storyteller’ı oynarken de hikayelerinizin çerçevesini bu yöntemle oluşturmanız gerekiyor. Elinizdeki resimleri tuvallerin üzerine koyarak ön izleme sürecinden geçirebilir ve mantığınız doğrultusunda karar verebilirsiniz.

Storyteller Özellikleri

Storyteller, karakterlerinizin belirlediğiniz temalar doğrultusunda kahraman ya da kötü olarak hikayenizde rol alabileceği bir oyundur. Hatta ejderha ve vampirler de hikayelerinize eşlik edebilir. Storyteller’da; ihanet, aşk, intikam, nefret ve sadakat gibi duygularla karakterlerinize motivasyon verebilirsiniz. Onların karakterlerini tetikleyecek türde olaylar yaratabilir ve sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Gizem, çoğu kişiye göre en büyük hazdır. Aşk ise gizemi ihanet suretiyle derinleştiren bir duygudur. Siz de aşıkların arasına entrika sokarak onları ihanet etmeye zorlayabilirsiniz. Aynı şekilde, karakterlerinizin korkularıyla oynayarak fedakârlıklarını sınayabilir ve onları bir arada tutabilirsiniz. Sonunu sadece sizin bilebileceğiniz bu hikayeleri kendi deneyimlerinizden yola çıkarak çeşitlendirebilirsiniz. Böylece hayal gücünüzü zenginleştirebileceğiniz gibi tecrübelerinizi de yorumlama imkânına sahip olabilirsiniz.

Storyteller Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Storyteller sistem gereksinimleri şu şekilde: