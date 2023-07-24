Çeşitli modlarıyla birlikte keyifli sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz Street Car Fusion APK, yarış tutkunları için Android araba simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Street Car Fusion APK, adrenalin ve heyecan dolu yarış deneyimi yaşayabileceğiniz bir araba oyunudur. Rakiplerinizle birlikte kıyasıya mücadele vereceğiniz bu oyunda, keyifli yarışlara katılacak ve sınırları zorlayacak bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Detaylı yarış pistleri ve 4 farklı büyük haritasıyla birlikle Street Car Fusion'da, kendi tarzınızı oluşturan araçlardan birini seçerek yarışa hız kesmeden devam edebilirsiniz. Eşsiz modifiye seçenekleriyle birlikte, 15 farklı araçtan oluşan galeriden herhangi birini seçip istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

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Arabanız için araba boyası, far boyası, jant boyası, cam filmleri, süspansiyon, araca özel desen, ve daha birçok şeyi ayarlayabileceğiniz modifiye seçenekleri bulunuyor. Bunların yanında aracınızın performansını arttırıcı, performans yükseltmelerini de ayarlayabilirsiniz.

Gerçekçi araç sesleri ile Street Car Fusion APK'da, sadece rakiplerle mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda oyundaki görevleri yapıp yeni yeteneklerinizi açabilirisiniz. Çeşitli kamera görünümlerinin dışında oyundaki İç kamera ile birlikte, içerden sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Street Car Fusion APK'da, müzik severler için güzel bir seçenek daha bulunuyor. Oyunun içinde bulunan bir radio player ile heyecan dolu bir yarışın içindeyken, favori müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Drift, spor, off-road ve yarış gibi 4 farklı modla birlikte, değişik modlarda kendinizi gösterebilirsiniz. Yarış tutkunları için sürükleyici bir oyun olan Street Car Fusion APK'yı indirin ve kendinizi adeta gerçek bir yarışın içerisinde hissedin.