Summertime Saga APK yazı konu alan roman türünde hikayeli bir macera oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Summertime Saga APK, roman tarzında hikayeli bir macera oyununu anlatmaktadır. Roman tarzında hikayeli oyunlar oldukça ilgi çekmektedir. Öyle ki birçok oyun yapımcısı bu tarz oyunların talebi olduğu için bilgisayar için birçok oyun çıkarmıştır. Özellikle roman ve macera tarzını birleştirmeleri büyük bir başarı gibi duruyor.

Summertime Saga APK İndir

Oyun bir çocuğun babasının ölmesi üzerine mafyaya olan borcu ile başlamaktadır. Görünen o ki birçok macera Summertime Saga'da oyuncuları bekliyor. Roman tarzında olan bir oyun mobil cihazlarda pek bulunmuyor bu nedenle bazı oyuncular için Summertime Saga APK birer nimet tarzında. Dizi tarzından ilerleyen bir oyun arıyorsanız Summertime Saga tam size göre.

Karakterinizin her gün belirli aralıklarla istediğini yapmakta özgürdür. Ancak bir gün içinde maksimum 3 aktivite yapılabilmektedir. Baş karakter daha fazlasını yapmak istiyorsa uyumalı ve ertesi güne uyanmalıdır.

Ayrıca bu aktiviteler arasında kendini geliştirebileceğinizi ve rakiplerinizi alt edebileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. Siz de roman tarzında bir macera oyunu oynamak istiyorsanız Summertime Saga APK indirebilirsiniz. Son olarak Summertime Saga APK'nin Türkçe dil desteği bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.