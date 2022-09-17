Çiftlik simülasyon oyunları arasına katılan Sunrise Village APK, online olarak oynanabiliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Maceralarla dolu gizemli bir dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Mobil platformun ünlü oyun geliştiricilerinden bir tanesi olan InnoGames GmbH, yeni bir çiftlik oyunu daha duyurdu. Birbirinden farklı simülasyon oyunları ile oyuncuların beğenisini kazanan geliştirici ekip, yeni oyunu ile de beklentileri karşılamayı başardı. Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve İngilizce dil desteğine sahip olan yapımın adı Sunrise Village APK olarak duyuruldu. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1 milyon indirme barajını geride bırakmayı başaran oyun bir çiftlikte geçiyor. Oyunculara kendi aile çiftliklerini kurma deneyimi sunan oyun rengarenk grafik açılarına sahip. Düzenli olarak içerik güncellemeleri de alacak olan Sunrise Village APK, ücretsiz yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

Sunrise Village APK Özellikleri

Doğayla çevrili bir dünya,

Dost köylülerle tanışma,

Heyecan verici görevler,

Günlük görevler ve ödüller,

Online oynanış,

Rengarenk grafikler,

Çeşitli ses efektleri,

Yaz ve kış temaları,

Oyunculara fantastik bir deneyim sunan Sunrise Village APK online olarak oynanabiliyor. Kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan başarılı oyun heyecan verici görevlere sahip. Oyuncular, yapım içerisinde bir çiftliği olan büyükbabalarına yardım edecek ve çiftliği geliştirerek eski ihtişamlı günlerine getirmeye çalışacaklar. Oyuncular çiftliklerinde ekip biçme gibi aktiviteler yapabilirken aynı zamanda çevre dekorasyonunu da güzelleştirmeye özen gösterecekler. Ses efektleri ile daha eğlenceli bir hale gelen Android çiftlik oyunu, yaz ve kış gibi mevsimsel geçişlere de sahip olacak.Yapım içerisinde oyuncular ağaç kesecek, yeni yerler inşa edecek, bitkiler yetiştirerek onları satabilecek kısacası aile çiftliğinin para kazanmasını sağlayacaklar.

Sunrise Village APK İndir

Aldığı olumlu bildirimler ile Google Play üzerinde yükselmeye devam eden Sunrise Village APK ücretsiz yapısı sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyor. Oyuncu incelemelerinde 5 üzerinden 4.6 almayı başaran oyun, online olarak dünyanın dört bir yanında oynanıyor. İyi eğlenceler dileriz.