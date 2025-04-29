Sunset Motel, kötü haldeki moteli tekrardan canlandırmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Binayı temizleyin, odaları dekore edin ve müşterilerinize mükemmel bir konaklama deneyimi sunun!

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Efkey Studios tarafından geliştirilen ve RockGame S.A. tarafından yayınlanan Sunset Motel, oyunculara yıkık dökük bir moteli baştan sona yenileyip işletme fırsatı sunuyor. Kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Sunset Motel, içerik ve görsel açıdan tatmin edici bir yapıdadır.

Oyunda yapacağınız ilk iş, motelin odalarını yenilemektir. Duvarları boyamalı, fayans döşemeli ve yeni mobilyalarla odaları donatmalısınız. Her oda, konukların rahatı için bir fırsat sunar. ​

Sunset Motel oyununda, motelinizi kendi tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz. Eğlence alanları ve havuzlar tasarlayarak misafirlerinize unutulmaz anlar yaşatabilirsiniz. Ayrıca, personel yönetimi ve müşteri memnuniyeti gibi işletme yönetimi unsurları da bulunmaktadır.

Sunset Motel İndir

Sunset Motel, detaylı özelleştirme ve işletme yönetim seçenekleriyle birlikte, simülasyon türünü seven oyuncular için biçilmiş kaftandır. Kendi motelinizi yaratma ve işletme deneyimi sunan oyun, hem finans hem de hizmet konusunda sizi bi nebze geliştirmektedir.

Kendi motelinizi oluşturmak ve müşterilerinize harika bir konaklama imkanı sunmak istiyorsanız, Sunset Motel indirin ve eğlenceli simülasyon dünyasına adım atın!

Sunset Motel Sistem Gereksinimleri