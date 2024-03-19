Super Sus APK, arkadaşlarınızla birlikte eğlenerek oynayabileceğiniz çevrimiçi oyunlar arasında yerini alıyor. Oyuncularla grup oluşturun, rollerinizi üstlenin ve impostorlara karşı mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Among Us benzeri mobil oyunlar arasında yerini alan Super Sus APK, arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde oynayabileceğiniz strateji oyunudur. Bu oyunda, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla veya arkadaşlarınızla bir oda kurarak, impostorlara karşı savaş vermeniz gerekiyor.

Temel bir yapı üzerine inşa edilen Super Sus'ta, içinizden bir veya birkaç kişi katil olur ve masum işçileri öldürmeye çalışır. İmpostorların görevi haritadaki görevleri bitirmeye çalışanları öldürmekken, normal oyuncuların görevi ise ölmeden görevleri tamamlamaktır.

Oyun içerisinde sesli olarak konuşabilir veya mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz. İletişim bu tür oyunların bel kemiği olduğu için kesinlikle iletişimden kaçınmamalısınız. Her türlü sahtekarlığın ve yalancılığın nüksedeceği Super Sus APK'da, kimin yalan söylediğini düşünüyorsanız o kişileri acil durum zamanlarında raporlayabilirsiniz. En çok rapor alan oyuncu elenir ve hangi rolde olduğunu kimse bilemez.

Super Sus APK İndir

Basit bir grafiksel yapıya oturtulmuş bu Android oyun, mekanikleriyle ve türüyle oyuncuları kendisine çekmeyi başarıyor. Arkadaşlarınızla birlikte eğlenmek ve tartışmalı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, kesinlikle ücretsiz bir şekilde Super Sus APK'yı indirmelisiniz.

Oyun, aynı zamanda içeriksel anlamda da zengin bir yapıya sahip. Sadece oyuna gir ve oyna mantığıyla ilerlemek yerine, karakterlerinize giydirebileceğiniz çeşitli kostümleri ve eşyaları da içerisinde barındırır.