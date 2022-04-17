Superstring, Windows bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz lyric video yapma programı.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Superstring, şarkı sözleri içeren video yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız detaylı seçenekler sunan lyric video yapma programı. Şarkınızı atıp dilediğiniz arka planı ekleyip özgürce düzenleme yapabildiğiniz programla sadece 3 aşamada kendi lyrics videolarınızı hazırlamanız mümkün. Video yapma programı olarak karşımıza çıkan Superstring ücretsiz yapısı ile birlikte hem Windows hem de Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Özgürce video düzenleme imkanı veren Superstring açık ve sade bir tema üzerine kurulu. Sadece 3 aşamada videolar hazırlamanıza olanak tanıyan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Superstring Özellikleri

Ücretsiz,

Windows ve Mac işletim sisteminde çalışır,

3 aşamada videolar yapma fırsatı verir,

Oldukça kolay bir kullanıma sahiptir,

İngilizce dil desteğine sahiptir,

Resim desteği vardır,

Farklı arkaplan seçenekleri,

YouTube veya diğer video paylaşım sitelerinde şarkı sözü arattığınızda karşılaşacağınız videoları bu programla çok kolay bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Programın arayüzü fazlasıyla sade değil ve Türkçe dil desteği yok ancak ihtiyacınız olacağınızı da düşünmüyorum. Basit yapısı ile kolayca kullanılabilen Superstring, ücretsiz yapısı ile Mac ve Windows kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

Program üzerinden lyric video yapmak için öncelikle şarkınızı – sürükle bırak yöntemiyle – içe aktarıyorsunuz. Akabinde şarkının sözlerini ekliyor ve zamanlamanızı ayarlıyorsunuz. Dilerseniz yazı tipi, stili gibi düzenlemeler yapıyorsunuz. Son aşama olarak güzel bir arka plan belirliyorsunuz. Arka planı da metinler gibi özelleştirme şansına sahipsiniz. Her şeyin hazır olduğunu düşündüğünüzde dışa aktarıp YouTube veya dilediğiniz bir platformda paylaşıyorsunuz.

Superstring İndir

Ücretsiz olarak Mac ve Windows platformlarında indirilip kullanılabilen Superstring hızlı ve pratik düzenlemeler ile videolar yapmaya fırsat veriyor. Her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı araç ile farklı farklı videolar yapabilecek, farklı platformlarda paylaşabileceksiniz. Farklı arkaplan seçeneklerine sahip olan uygulama sadece İngilizce dil desteğine sahip. Türkçe dil desteği olmadan da rahatlıkla kullanılabilen yardımcı uygulama, çeşitli resimler ile videolar yapmaya olanak tanıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir hemen kullanmaya başlayabilirler.