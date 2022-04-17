Superstring
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,970
- DOSYA BOYUTU 190.00 MB
- Üretici Simplest Ways
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Superstring, Windows bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz lyric video yapma programı.
Superstring, şarkı sözleri içeren video yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız detaylı seçenekler sunan lyric video yapma programı. Şarkınızı atıp dilediğiniz arka planı ekleyip özgürce düzenleme yapabildiğiniz programla sadece 3 aşamada kendi lyrics videolarınızı hazırlamanız mümkün. Video yapma programı olarak karşımıza çıkan Superstring ücretsiz yapısı ile birlikte hem Windows hem de Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Özgürce video düzenleme imkanı veren Superstring açık ve sade bir tema üzerine kurulu. Sadece 3 aşamada videolar hazırlamanıza olanak tanıyan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
Superstring Özellikleri
- Ücretsiz,
- Windows ve Mac işletim sisteminde çalışır,
- 3 aşamada videolar yapma fırsatı verir,
- Oldukça kolay bir kullanıma sahiptir,
- İngilizce dil desteğine sahiptir,
- Resim desteği vardır,
- Farklı arkaplan seçenekleri,
YouTube veya diğer video paylaşım sitelerinde şarkı sözü arattığınızda karşılaşacağınız videoları bu programla çok kolay bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Programın arayüzü fazlasıyla sade değil ve Türkçe dil desteği yok ancak ihtiyacınız olacağınızı da düşünmüyorum. Basit yapısı ile kolayca kullanılabilen Superstring, ücretsiz yapısı ile Mac ve Windows kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.
Program üzerinden lyric video yapmak için öncelikle şarkınızı – sürükle bırak yöntemiyle – içe aktarıyorsunuz. Akabinde şarkının sözlerini ekliyor ve zamanlamanızı ayarlıyorsunuz. Dilerseniz yazı tipi, stili gibi düzenlemeler yapıyorsunuz. Son aşama olarak güzel bir arka plan belirliyorsunuz. Arka planı da metinler gibi özelleştirme şansına sahipsiniz. Her şeyin hazır olduğunu düşündüğünüzde dışa aktarıp YouTube veya dilediğiniz bir platformda paylaşıyorsunuz.
Superstring İndir
Ücretsiz olarak Mac ve Windows platformlarında indirilip kullanılabilen Superstring hızlı ve pratik düzenlemeler ile videolar yapmaya fırsat veriyor. Her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı araç ile farklı farklı videolar yapabilecek, farklı platformlarda paylaşabileceksiniz. Farklı arkaplan seçeneklerine sahip olan uygulama sadece İngilizce dil desteğine sahip. Türkçe dil desteği olmadan da rahatlıkla kullanılabilen yardımcı uygulama, çeşitli resimler ile videolar yapmaya olanak tanıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir hemen kullanmaya başlayabilirler.
Superstring
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 602
- DOSYA BOYUTU 53.00 MB
- Üretici Simplest Ways
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Superstring, Mac bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz şarkı sözü (lyric) videosu yapma programı.
Superstring, Mac bilgisayarınızda şarkı sözleri içeren video hazırlamak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. Sadece üç adımda lyric video yapma imkanı tanıyan kullanımı oldukça basit, pratik bir program arıyorsanız tavsiye ederim.
Ücretsiz lyrics video yapma programları arasında en iyisi sanırım Superstring. Dakikalar içerisinde şarkı sözlü videolarınızı hazırlayabiliyorsunuz. Şarkınızı içe aktarıp sözlerini girdikten sonra arka planı ayarlayarak son rötuşları yapıyor ve YouTube’da paylaşıma hazır dosya olarak (mp4 formatında) dışa aktarıyorsunuz.
Gerek şarkı sözleri üzerinde gerekse de arka planda stil, renk dahil birçok özelleştirme sunan Superstring’i çalıştırmak için çok güçlü bir bilgisayara da sahip olmanız gerekmiyor. Mac OS X 10.8 ve daha yeni sürümde çalışan 1GB belleğe sahip Mac bilgisayarda sorunsuzca çalışmak üzere tasarlanmış.