Survival on Raft APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 188.00 MB
- Üretici Megaplay Studios
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Survival on Raft APK, hayatta kalma simülasyon oyunları arasında oldukça popüler. Okyanusta sal yapıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.
Survival on Raft APK, hayatta kalma simülatörü oyunları oynamayı sevenler için tavsiye edeceğim bir yapım. Android telefonlara ücretsiz indirilebilen hayatta kalma simülasyonunda uçak kazasından kurtulan tek kişi olarak okyanusta yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Survival on Raft Crafting in the Ocean hayatta kalma temelli macera oyunlarını sevenlere önerimizdir.
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Korkunç bir uçak kazası, biri hariç tüm yolcu ve mürettebatın hayatını aldı. Siz kurtulansınız ve şimdi okyanus çevresinde, kavuran güneş ve aç köpekbalıklarının gezdiği, medeniyetin olmadığı bir yerdesiniz. Umutsuz bir durumdasınız. Tek bir şeye sahipsiniz; hayatta kalmak için zanaat.
Salda hayatta kalma simülatörü sizi okyanusun ortasında destansı bir maceraya atacak. İnsanlık ve medeniyet sınırsız ufkun çok ötesinde. Oyunun ana amacı, mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak. Bunun için el becerilerinizi kullanarak inşa etmeniz gerekir. Susuzluk ve açlığın tek tehlike olmadığını unutmayın. Köpek balığı saldırısının hayatta kalma planlarınızı mahvetmeyeceğinden emin olun.
- Hayatta kalma simülatörü: Sağlık, açlık ve susuzluk göstergelerine dikkat edin. Aksi taktirde saldaki maceranız hızlı sona erer.
- Nasıl hayatta kalacağınızı keşfedin: Balık tutun, sebze yetiştirin, su toplayın… hayatta kalmak için gerekli yapı malzemeleri, giysiler, silahlar, sandıklar ve başka şeyler yapın.
- Arkadaşlarınızla oynayın: Artık arkadaşlarınızla çok oyunculu oynayabilirsiniz. Kaynaklar alın, salınızı inşa edin ve bu sonsuz ve tehlikeli okyanusta hayatta kalmalarına yardım edin. Unutmayın, takım çalışması hayatta kalmanın anahtarıdır.
- Adaları keşfedin: Adalara seyahat edin ve yeni topraklar keşfedin.
- Kaynaklar alın: Gerekli kaynakları yakalamak için kancayı kullanın; enkaz, yosun, kutular ve başka şeyler… Hayatta kalmanız için size faydalı olacak.
- Üretin ve inşa edin: Salı serin, donatın, koruyun. Mümkün olduğu kadar uzun süre dayanabilmenizi sağlayacak gerçek bir barınak inşa edin.
- Sal yapma modu: Hayallerini gerçekleştirmek isteyen gerçek mimarlar için bir mod!