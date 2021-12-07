Survival on Raft APK, hayatta kalma simülasyon oyunları arasında oldukça popüler. Okyanusta sal yapıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 17 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Survival on Raft APK, hayatta kalma simülatörü oyunları oynamayı sevenler için tavsiye edeceğim bir yapım. Android telefonlara ücretsiz indirilebilen hayatta kalma simülasyonunda uçak kazasından kurtulan tek kişi olarak okyanusta yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Survival on Raft Crafting in the Ocean hayatta kalma temelli macera oyunlarını sevenlere önerimizdir.

Survival on Raft APK İndir

Korkunç bir uçak kazası, biri hariç tüm yolcu ve mürettebatın hayatını aldı. Siz kurtulansınız ve şimdi okyanus çevresinde, kavuran güneş ve aç köpekbalıklarının gezdiği, medeniyetin olmadığı bir yerdesiniz. Umutsuz bir durumdasınız. Tek bir şeye sahipsiniz; hayatta kalmak için zanaat.

Salda hayatta kalma simülatörü sizi okyanusun ortasında destansı bir maceraya atacak. İnsanlık ve medeniyet sınırsız ufkun çok ötesinde. Oyunun ana amacı, mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak. Bunun için el becerilerinizi kullanarak inşa etmeniz gerekir. Susuzluk ve açlığın tek tehlike olmadığını unutmayın. Köpek balığı saldırısının hayatta kalma planlarınızı mahvetmeyeceğinden emin olun.