Tavla Oyna APK ile gerçek zamanlı tavla oynayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk tavla oyununu mobil platforma taşıyan Beach Bum Ltd, şu sıralar Tavla Oyna APK ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak tavla severleri bir araya getiren Tavla Oyna APK ücretsiz olarak Google Play'de yayınlandı. Günümüzün en popüler masa oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren mobil tavla oyunu, Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi. Oyuncular tarafından 4.1 gibi bir değerlemeye sahip olan mobil masa oyununda, gerçek oyuncular gerçek zamanlı olarak karşı karşıya geliyor ve tavla oyununda rekabet ediyorlar. Liderlik tablolarının yer aldığı oyunda, oyuncular en iyi tavla oynayan oyuncu olabilmek için yeteneklerini sergiliyorlar. Oyuncular yapım içerisinde dilerlerse arkadaşlarına karşı dilerlerse de yabancı oyunculara karşı mücadele edebilirler.

Tavla Oyna APK Özellikleri

Liderlik tabloları,

Gerçek zamanlı oynanış,

Arkadaşlara ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuma sistemi,

Rengarenk içerikler,

Çevrimiçi,

Çeşitli etkinlikler ve turnuvalar,

Farklı özelliklere sahip oyun odaları,

Seviye sistemi,

Türkçe dil desteği,

Eğlenceli sohbet seçenekleri,

Oyuncu istatistiği profilleri,

Çeşitli turnuvalar ve ödüller,

Türk tavla oyununda, oyuncular arkadaşlarına gerçek zamanlı olarak meydan okuyabilecek ve rekabet dolu anların tadını çıkarabilecekler. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyunda seviye sistemi de bulunuyor. Oyuncular kendi seviyelerini uygun oyuncular ile karşı karşıya gelebiliyor ve tavlayı kazanabilmek için mücadele ediyorlar. Oyunun başlangıç aşamasında kısa bir eğitici modda oyuncuları oyuna adapte etmek için sunuluyor. Oyunu ilk defa oynayan oyuncular, bu eğitici mod sayesinde oyunu nasıl oynamaları gerektiğini ve butonların ne işe yaradığını öğreniyorlar.

Çeşitli turnuvalar ile dünyanın farklı noktalarındaki tavla severleri bir araya getiren Tavla Oyna APK, rekabetçi oynanış yapısı ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Oyuncular bu turnuvalarda çeşitli ödüllerden yararlanabiliyor ve seviyelerini artırarak kilitli odaların kilitlerini açabiliyorlar. Oyun içerisinde eğlenceli bir sohbet ortamının olduğunu da söyleyelim. Oyuncular bu ortam da diğer oyuncular ile sohbet edebilirler.

Tavla Oyna APK İndir

Rekabetçi çok oyunculu bir tavla oyunu olarak yayınlanan Tavla Oyna APK, başarılı yapısı ve eğlenceli oynanış atmosferi ile kısa süre de 5 milyon indirilmeyi geride bıraktı. Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, yeni oyuncular kazanmayı da ihmal etmiyor.

