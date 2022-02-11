Taxi Sim APK, Dünyanın en büyük şehirlerinde taksicilik yaptığınız simülasyon oyunu. Taksi simülatörü APK Android oyunu oynaması ücretsizdir.

Ömer Dursun - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Taxi Sim APK, taksi şoförünün hayatını deneyimlediğiniz taksi simülatörü oyunu.

Taxi Sim 2020 APK Android oyununda taksi veya özel taksi şoförü olarak farklı sürüş görevlerini tamamlıyorsunuz. Her hafta yeni arabanın eklendiği simülasyon oyunu grafikleriyle de göz dolduruyor. Taski simülatörü APK olarak veya Google Play Store’dan telefonunuza indirip oynayabilirsiniz.

Taxi Sim APK İndir

New York, Miami, Roma, Los Angeles gibi büyük şehirlerde taksicilik yapıyorsunuz. Gerçekteki gibi farklı tipte müşteriler taksinize biniyor. Bazıları aceleci, bazıları kırmızı ışıkta geçmenizi umursamıyor, bazıları hız yapmamanızı istiyor.

Taksicilik kariyerinize klasik sarı arabalarla başlıyor ve kariyeriniz boyunca SUV araçlar, lüks arabalar, spor arabalar ve süper arabalara farklı araçları kullanıyorsunuz. VIP müşterileri alabilmeniz ve görev başı daha fazla kazanabilmeniz için daha iyi arabalar satın almanız gerekiyor. Satın aldığınız her araba hem taksi hem de özel taksi modunda oynanabiliyor.

Çarpıcı grafikler ve ortamlara sahip açık dünya sürüş oyununda diğer taksi oyunlarında rast gelmeyeceğiniz özellikler var. Mesela; yayalar yağmur yağdığında şemsiyelerini açıyor. Kaldırımda gerçekçi bir araba duruyor ve sokaklarda gerçek bir kalabalık var. Tüm bunlara kontroller ve sesler de eklenince gerçekten taksi sürüyormuş gibi hissediyorsunuz.

Taksi simülatöründe birçok zevkli mod var. Kariyer modunda sizi uzun bir sürüş bekliyor. Serbest gezinme modunda beğendiğiniz bir taksiyi alıp sokaklarda özgürce tur atıyorsunuz. Çevrimiçi çok oyunculu (online multiplayer) modda bu deneyime arkadaşlarınızı da dahil ediyorsunuz.

Taksi Simülatör APK Oyunu Özellikleri

Seçilebilir farklı türde araçlar

Keşfedilecek büyük şehirler

Farklı kontrol seçenekleri (eğme, tuşlar veya sanal direksiyon)

Güncel motor sesleri

Gerçekçi araç özellikleri (arabanız kirlenir ve tamir gerektirir)

Görsel ayar seçenekleri

Muhteşem ortamlar ve hava

Gerçekçi şehir trafiği (arabalar, kamyonetler, kamyonlar, motosikletler, bisikletliler)

Farklı ve gerçekçi yaya trafiği

Kariyer, serbest dolaşma ve çok oyunculu mod

Her hafta yeni arabalar ve görevler eklenir.

Daha iyi arabalar ve çeşitli araba yükseltmeleri almak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca çok müşteri toplamaya çalışın. Müşterileri gitmek istedikleri yere götürüp istediklerini yaptığınız sürece çok para biriktirirsiniz. Müşterilerinizin kırmızı ışıkta geçmeme, kaza yapmama gibi çeşitli istekleri olacak ve haklı olarak müşteriniz önceliğiniz. Onlar aracınızdayken sağlıklarından siz sorumlusunuz. Aceleleri olduğundan trafik kurallarını çiğneyebileceğinizi söyleyen müşteriler de çıkacak. Karar sizin.

Uymanız gereken trafik kuralları var ve gerçek hayattakilerle birebir aynı. Kırmızı ışıkta geçmemeli, kazaya karışmamalı, en önemlisi kimseye çarpmamalısınız. Kırmızı ışıkta geçmek puanınızı etkiliyor, insanlara vurursanız da ceza alıyorsunuz.

Herhangi bir engel olmadan oyunun sınırlarını zorlamak isterseniz serbest sürüş moduna geçin. Bu modda çevre ve trafiğin güzelliğine doyarak günün farklı saatlerinde şehrin tüm bölgelerini keşfedebilirsiniz. Bu modda ceza verilmiyor. Kariyer moduna girmeden oyunun kontrollerine alışabilmek açısından da faydalı bir mod.

Hayalinizdeki arabanın kilidini açmak istiyorsanız satın almak için coin veya nakit para biriktirmeniz gerekecek. Hepsini tamamladığınızda sizi nakde boğacak günlük meydan okumalara katılın. Challenges altından günlük görevinize kalan süreyi görebilirsiniz. Günlük görevler dışında ekran üst kısmındaki hediye simgesine dokunarak ta bedava coin kazanabilirsiniz.

Oyunu farklı kamera açılarından oynayabiliyorsunuz. Dış kamera açısı, ışıkları ve yayaları daha rahat görmenizi sağlar. Daha gerçekçi sürüş isteyenler için iç kamera da mevcut.

Oyunda oto yıkama bile düşünülmüş. Arabanızı ilk günkü haline döndürmek, tertemiz yapmak için az miktarda coin verebilir veya reklamı izleyerek ücretsiz yapabilirsiniz.