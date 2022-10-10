Evrim meraklıları için harika mobil oyun Tekillik İçin Hücre - Evrim. Öğretici ve eğlendirici olan oyun evrimi anlatıyor.

Abdullah Yılmaz - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsan evriminin nasıl oluştuğu çok karmaşık bir yapıdır. Bu yapıyı öğrenmek oldukça zor gözüküyor. Ancak bunu size öğretecek bir oyun mevcut. Tekillik İçin Hücre - Evrim oyunu birçok bilgiyi barındırarak sizlere evrim'i öğretmekte. Simülasyon oyunu olan Tekillik İçin Hücre - Evrim aynı zamanda Mars'ta hayatta kalmak için çabalamanın gerektiğini de söylüyor.

Tekillik İçin Hücre - Evrim İndir

Evrim oyunu da evrimin başlangıcından şu anki durumuna kadar devam edecek bir süreç sizi bekliyor. Dinozorların gelişimi, insanların medeniyet kuruşu gibi birçok soruya cevap veren oyun, aynı zamanda insanlığın bir sonraki evriminde hayatta kalıp kalamayacağını cevap vermenizi istiyor.

Tekillik İçin Hücre - Evrim oyununu tek oyunculu basit ve internetsiz oynanan bir oyun. Ayrıca birçok kullanıcı tarafından tam not aldığını söylemeliyiz. Ayrıca milyonlarca yıllık bir Evrim sürecinin hızlandırılmış bir şekilde görmenize olanak tanıyan bu oyun adeta bir nimet niteliğinde.

Biyoloji derslerinde de bir ihtimal kullanılabilecek olan Tekillik İçin Hücre - Evrim 40'dan fazla özellik, bir sürü karmaşık sistem barındırıyor. Sizde evrimin geçmişten bugüne nasıl geldiğini merak ediyorsanız ve medeniyet kurup insanlığın gelecekte yaşamasını sağlamak istiyorsanız. Tekillik İçin Hücre - Evrim oyununa bir şans verebilirsiniz.

Tekillik İçin Hücre - Evrim Oyununda Neler Var?

Oyun gerçekten evrimin nasıl oluştuğu hakkında bilgilendirme yapıyor. Hem öğretici hem eğlendirici olan bu oyun, prokaryot, ökaryot, amino asit, DNA gibi birçok türün varolmasını istemekte. Tabi bunlardan önce Ay’ın varolması gerekiyor ki Dünya şu anki halini almış olsun.

Bu görevleri yaptıktan sonra ilk canlınızı oluşturabilir ve yaşamın başlangıcını görebilirsiniz. Hatta yaşam oluştuğu zaman animasyon ile izleme fırsatınız bulunuyor. Tekillik İçin Hücre - Evrim oyunu birçok kişi tarafından sevilmiş ve oynanmıştır.

Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğinin bulunması biyoloji ve evrimi anlamak için büyük bir avantaj sağlıyor. Tekillik İçin Hücre - Evrim, arayüz ve basit tasarımı ile çok kolay bir şekilde öğrenilebilecek ve sevilecek bir oyun. Fakat, şunu belirtmek isteriz ki bir süre sonra oyun sıkıcı olabilir.