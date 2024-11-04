Tostçu'da 90'lar Türkiye’sinde bir tost büfesini işleterek psikolojik gerilim dolu bir atmosfere adım atın. Tost yaparak gizemleri çöz!

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tostçu, Anadolu’nun tenha bir köşesinde babasından devraldığı küçük bir tost dükkanını işleten genç bir adamın hikayesini anlatan ilginç ve atmosferik bir korku oyunudur. Türkiye’nin 90’lar atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan oyunda, oyuncular hem dükkan işletmenin zorluklarıyla hem de her gün dükkanda gerçekleşen gizemli olaylarla başa çıkmak zorundadır. Tostçu, Türk bağımsız oyun geliştiricilerinin elinden çıkan ve retro PS1 tarzında, düşük çözünürlüklü görsellerle sunulan nostaljik bir yapımdır.

Oyun boyunca, her gün kepenkleri açarak dükkanda gece geç saatlerde gelen müşterilere tost yapmanız gerekiyor. Müşterilere yetişmek zorunda olduğunuz bu basit gibi görünen görev, kısa sürede farklı zorluklarla bir araya geliyor.

Tost yapmanın bile ayrıntılarla dolu olduğu oyunda, malzemelerin donma, çürüme veya yanma gibi sorunları olabiliyor ve oyuncular bu duruma göre malzemelerini dikkatlice yönetmek zorundalar. Oyunun ekonomik döngüsünde, kazandığınız parayla ertesi gün için yeni malzemeler alarak dükkanda sürdürülebilir bir işletme sistemi kurmanız gerekiyor.

Tostçu'da sıradan bir işletme simülasyonunun ötesine geçerek, gece geç saatlerde dükkanı ziyaret eden müşteriler ve çevrede gelişen tuhaf olaylarla karşılaşıyorsunuz. Tostçu, klasik korku oyunlarının aksine jump scare unsurlarını kullanmadan, psikolojik gerilimi ve gerginliği koruyarak farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

Tostçu İndir

Tostçu indirin ve 90'ların Türkiye'sinde bir tost büfesinin kapılarını aralayın. Basit görünen görevlerin altında yatan esrarengiz olaylara tanıklık edin!

Tostçu Sistem Gereksinimleri