TerraScape'de, kendi krallığınızı oluşturun ve çeşitli bulmacalardan yararlanarak puan kazanın.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şehir kurma türüne yenilik getiren TerraScape, içerisinde stratejik bulmacaları da barındırmaktadır. Muhteşem krallıkların ilk adımını atabilir, stratejik binalar yerleştirebilir ve puanlar kazanabilirsiniz. Yerleştireceğiniz her bina ve farklı yapılar, size puan olarak geri dönecektir. Binalarınız arasındaki uyumu ve stratejiyi de iyi sağlarsanız, çok olumlu geri tepki alabilir ve diğer oyuncuların önüne geçebilirsiniz.

Evet, her ne kadar kendi krallığınızı oluştursanız da herhangi bir savaş mekaniğiyle karşılaşmayacaksınız. Sadece stratejik yerleşiminiz ve bulmacaları çözmenizden puan alacaksınız. Krallığınızı mütevazi bir köyden görkemli metropole dönüştürmek istiyorsanız, modern binalar oluşturun ve 15'den fazla bina kombinasyonunu kullanın.

TerraScape'de, ekleyebileceğiniz 40'dan fazla bina bulunuyor. Ana mod olan Kingdom'da binalarınızı bitirene kadar oynayabilir, senaryo modunda hedeflerinize ulaşabilir, bulmaca modunda kombinasyonları kullanabilir veya arkadaşlarınızla çok oyunculu bir şekilde oynayabilirsiniz.

TerraScape İndir

Sınır olmadan ve herhangi bir paraya ihtiyaç duymadan istediğiniz her şeyi yerleşkenize ekleyebilirsiniz. Siz de TerraScape indirin ve şehir kurma oyununu sakin ve atmosferik bir şekilde deneyimleyin!

TerraScape Sistem Gereksinimleri