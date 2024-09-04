The Rewinder, Çin mitolojisinden ilham alan bir bulmaca macera oyunudur. Şimdi indir ve geçmişin sırlarını çöz!

Kemal Tavus - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MistyMountainStudio tarafından geliştirilen ve Gamera Games tarafından yayınlanan The Rewinder oyuncuları eski Çin mitolojisinden ilham alan büyüleyici bir dünyaya davet eden bir bulmaca ve macera oyunudur. Oyuncular ruhların geçmişteki sorunlarını çözerek onları huzura kavuşturan “The Rewinder” olarak bilinen karakter Shu’nun rolünü üstlenirler. Gizemli bir kasabada ruhların kaybolmasının ardındaki sırrı çözmek için ipuçlarını toplarken, oyuncular zaman ve mekan arasında yolculuk yaparak farklı olayları ve olasılıkları araştırırlar.

The Rewinder, elle çizilmiş piksel grafikleri ile dikkat çeker ve klasik macera oyunlarının modern bir yorumu olarak öne çıkar. Oyunda yer alan bulmacalar, oyuncuların zekalarını ve sezgilerini kullanmalarını gerektirir ve Çin kültürünün derin mitolojik temalarını keşfetme fırsatı sunar. Zengin hikaye anlatımı ve özgün atmosferiyle The Rewinder oyunculara etkileyici bir macera sunar.

The Rewinder, eşsiz atmosferi ve büyüleyici hikayesiyle bulmaca ve macera tutkunlarına hitap ediyor. Çin mitolojisinin derinliklerine yapılan bu gizemli yolculuğu kaçırmayın!

The Rewinder İndir

Hemen The Rewinder indirin ve Çin mitolojisinin gizemlerini bulmaca çözerek keşfedin.

The Rewinder Sistem Gereksinimleri