Android kullanıcıların deneyimleyebileceği The Superhero League APK, zorlu seviyelere sahip olan bir fizik tabanlı bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz The Superhero League APK'da, karşınıza çıkan seviyelerde bulmacaları çözerek, düşmanları yok etmeli ve diğer seviyelere ulaşmalısınız. Kontrol ettiğiniz karakter, zihnini kullanarak nesneleri hareket ettirebiliyor. Bu özelliği kullanarak nesneleri hareket ettirin ve düşmanları öldürmenin bir yolunu arayın.

Gittikçe karşınıza çıkan seviyeler zorlaşmaktadır. Seviyelerde önemli bir bölüme ulaştığınız zaman artık basit düşmanlarla değil, kendinizin kopyasıyla savaşmak zorunda kalacaksınız. Bu düşmanlar da sizin gibi yetenekleri olan süper kahramanlardır. Zor olsa da yenmenin ve seviyeyi geçmenin bir yolunu aramalısınız.

Sadece nesneleri kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda silahlarınızı kullanarak düşmanlarınızı alt edebilirsiniz. Nasıl mı? Silahınızı kuşanın, duvardan sektirin ve merminin ulaşmasını sağlayın. Oyunculara hem eğlenceli hem de fizik tabanlı bir deneyim sunan bu oyunda, gündelik yaşantınızdaki boş zamanlarınızda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

The Superhero League APK İndir

Destansı görevleri geçmek istiyorsanız, bir yandan da karakterinizi güçlendirmelisiniz. Yeni karakterlerin kilidini açarak, farklı özelliklere ve özel yeteneklere sahip olabilirsiniz. Bu sayede seviyeleri geçerken daha hızlı yol alabilirsiniz.

Bulmaca yapısı olarak zorlu ve bir o kadar da eğlenceli olan The Superhero League APK'yı indirerek, siz de tüm seviyeleri zekanızı kullanarak geçebilirsiniz.