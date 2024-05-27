The Tribe Must Survive, savunmasız kampınızı gitgide geliştirmeye çalıştığınız bir üs kurma temalı hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kasvetli bir taş devri döneminde geçen The Tribe Must Survive, üs kurma odaklı hayatta kalma oyunudur. İlgi çekici grafiklere ve keyifli bir oynanışa sahip olan bu hayatta kalma oyununda, felaketlere karşı göğüs germeli ve kampınızı gitgide geliştirmelisiniz. Orman içerisine kuracağınız kampınızda, aynı zamanda kabilenizi de oluşturdunuz. Kampınızın yerleşimini, doğa tarafından gelen tehlikeleri ve gittikçe büyüyen kabilenizi tek başınıza yönetin.

Gündüzleri kabilenizdeki insanlar çalışacak ve kampı geliştirecekler. Akşam ise siz tek başınıza kalacaksınız. Kabilenizi dış etkenlere karşı korumak sizin elinizde. Gizlenen tehlikelere karşı kabilenizi koruyan tek şey ateş olduğu için, kabilenizin hayatta kalabilmesini istiyorsanız fazlaca odun toplamalısınız.

Sadece odunla kalmayıp, yiyecek ve diğer kaynakları toplayarak, kullanımını yönetmelisiniz. İşçilerin tümünü istediğiniz gibi yönetebildiğiniz için istediğiniz işi istediğiniz kişiye verebilirsiniz. Binalarınızı gitgide yükseltirken, kaynaklarınızı da iyi analiz etmelisiniz. Aksi takdirde 2. günden tüm ürünlerinizi kaybeder ve hayatta kalma maceranız hızla son bulur.

The Tribe Must Survive İndir

Bulunduğunuz yerde az da olsa hayatta kalacak kadar kaynak toplayabilirsiniz. Lakin ileri safhalarda bu size ve kabilenize yetmeyecektir. Hayati malzemeleri bulmak için dış dünyaya yolculuk yapmalı ve bazı riskleri göze almalısınız. Eğer herhangi bir tehlikeyle karşılaşmazsanız, başarılı yolculuklarınızı ticaret yolu olarak kullanabilirsiniz.

Temelde üs kurma ve hayatta kalma mekaniğini barındıran The Tribe Must Survive'ı indirerek, siz de kabilenizin hayatta kalmasını sağlayın ve kampınızı bir şehre dönüştürün.

The Tribe Must Survive Sistem Gereksinimleri