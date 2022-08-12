Theme Park Simulator APK ile gerçekçi bir lunapark deneyimi yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara keyifli bir fuar alanını deneyimleme fırsatı veren Theme Park Simulator APK nihayet lansmana çıktı. Google Play üzerinde simülasyon ve macera oyunu olarak lansmana çıkan Theme Park Simulator APK şu sıralar onbinlerce oyuncuyu çevresinde toplamaya başladı. Best Ride Simulator tarafından geliştirilen oyunda oyuncular birbirinden farklı lunapark aktivitesini deneyimleyecek ve keyifli vakit geçirecekler. Heyecan arayan oyunculara özel olarak geliştirilen yapımda oldukça kaliteli grafik açıları ve rengarenk bir oynanış ortamı sunuluyor. Oyuncular birbirinden farklı aktivitelerde hem eğlenceli zaman geçirecek hem de heyecan dolu dakikalar yaşayacaklar. Gerçek bir lunaparklı andıran bir atmosfere sahip olan Android simülasyon oyunu, ücretli fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Theme Park Simulator APK Özellikleri

Rengarenk bir oynanış atmosferi,

Birbirinden farklı lunapark aktiviteleri,

Heyecan verici görevler,

Ses efektleri,

Basit kontroller,

İngilizce dil desteği,

Ücretli,

Çevrimdışı oynanış,

Atlı karıncadan dönme dolaba kadar pek çok içeriğe ev sahipliği yapan Theme Park Simulator APK yayınlanmasından kısa bir süre sonra 50 bin indi barajını geride bıraktı. Ücretli yapısı ile Android akıllı telefon ve tabletler de oynanabilen oyun, rengarenk içerikleri ile oyunculara sürükleyici bir lunapark deneyimi sunuyor. Oyuncular mobil oyun içeriside bir yandan eğlenceli zaman geçirirken diğer yandan da verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Bazen hızlı tren operatörü olacak bazen de dönme dolap operatörü olarak diğer insanların lunaparkta eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacaklar. Yayınlanmasından bu yana sık sık içerik güncellemeleri de almayı ihmal etmeyen oyun, internet bağlantısına gerek duymadan oynanabiliyor.

Theme Park Simulator APK İndir

50 binden fazla kez indirilen Theme Park Simulator APK, cazip bir fiyat etiketine sahip. Android platformuna özel olarak geliştirilen ve Google Play üzerinden indirilip oynanabilen mobil simülasyon oyunu, kolay oynanış yapısı ile 7'den 70'e her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Oyunu satın alıp eğlece yüklü anlar yaşayabilirsiniz.