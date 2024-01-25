They Are Billions ile kendinizi zombi istilasına karşı koruyun. Üssünüzü kurun, stratejinizi geliştirin ve akın akın gelen zombilere karşı savunmanızı yapın.

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Numantian Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan They Are Billions 2019 yılında yayınlandı. Zombilere karşı kendimizi savunduğumuz bu oyun bir koloni simülatörü ve üs inşa etme oyunudur.

Zombi kıyameti sonrasında hayatta kalmaya çalışan insanları kontrol edin ve aşırı kalabalık zombi akınlarına karşı çıkın. Steampunk temalı oyunlardan biri olan They Are Billions görselliği ile dikkat çekiyor.

Zombi sürülerine karşı ayakta durmaya çalıştığımız bu oyun eşi benzeri görülmemiş kadar kalabalık sürülere sahip. 48 görevden oluşan bu oyun sizlere 60 saatten fazla bir oynanış süresi sunuyor.

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Siz de hemen They Are Billions indirin ve steampunk temalı bu strateji oyununda koloninizi yönetin ve üssünüzü inşa edin.

They Are Billions Sistem Gereksinimleri