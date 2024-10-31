Tiny House Simulator, Tiny House'lar tasarlayıp müşterilere satabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde gittikçe popülerleşen Tiny House yaşam alanları, alıcı kitlesini artırmaya devam etmektedir. Tiny House Simulator oyununda, müşterilerinize Tiny House'lar inşa edip satmaya çalışacaksınız. Her bir müşteri için benzersiz evler inşa edecek ve özgürlük için özel olarak tasarlanan modelleri tasarlayacaksınız.

Müşterilerinizin seçebileceği 6 farklı ev tipi bulunmaktadır. İsteklere göre bu evlerden birisini tasarlayın, inşa edin ve müşterilerinize teslim edin.

Tiny House Simulator'da sadece Tiny House tasarlamak değil, aynı zamanda oyunun açık dünyasında da turlayabileceksiniz. İster gezmek için isterseniz de müşterilerinize ev teslimi yapmak için açık dünyada dolaşabilirsiniz. Kıvrımlı yollarda araba sürebilir, Tiny House'ları istediğiniz bir yere kurabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Tiny House Simulator İndir

İşletmeniz için gereken tek şey para ve el becerisidir. Küçük fabrikanızı büyütmek istiyorsanız, işlerden kazandığınız paralarla yeni ekipmanlar alabilirsiniz. Bu sayede atölyenizi geliştirebilir ve daha büyük evler yaratabilirsiniz.

Evleri tasarlarken fazlasıyla eğleneceksiniz. Duvarları inşa etmek, pencereleri oluşturmak ve kapıları monte etmek oyunculara gerçek bir hissiyat vermektedir. Eğer siz de oyunu satın almadan deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan demo sürümünü inceleyebilirsiniz.

Siz de Tiny House Simulator indirin ve müşterilerinize benzersiz Tiny House'lar inşa edin!

Tiny House Simulator Sistem Gereksinimleri