Toilet Management Simulator'da, kendi tuvalet işletmenizi kurun ve para kazanın. Sosyal yaşantınızı da simüle eden bu oyunu indirerek, çok yönlü bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 41 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir simülasyon oyunu olan Toilet Management Simulator'da, kendi işinizi kurun ve bolca para kazanmak için geliştirin. Oyunun adından da anlaşıldığı üzere; bir tuvalet işi kuruyorsunuz ve gün geçtikçe daha da iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Oyun amacını ne kadar belli etse de, gerçek yapısını biraz arka plana atıyor diyebiliriz. Tuvalet simülatörü adını duyduğunuzda daha kapsamlı ve geliştirmeye açık birçok özelliğin olduğu bir oyun hayal edebilirsiniz. Ancak, oyun işletmeden çok kendi özel hayatınızı ön plana çıkarıyor diyebiliriz.

Toilet Management Simulator'ın hikayesine yaşlı bir evsiz adamı bularak başlıyoruz. Yaşlı adama yardım ettikten sonra da oyun kendi hikayesini göstermeye başlıyor. Senaryo ilerledikçe yeni arkadaşlar, sevgililer ve daha birçok insanla tanışacaksınız. Tanıdığınız insanlarla ilişki seviyenizi arttırıp, özel sahneleri açmalı ve ana görevi tamamlamalısınız.

Toilet Management Simulator İndir

Oyunun asıl amacına gelecek olursak; tuvaletinizi oluşturun, temizleyin ve müşterilerinize güzel bir hizmet sunun. Ayrıca oyunda bir de cep telefonu bulunuyor. İşletmenizdeki tamir, temizlik, fatura, istatistik ve daha fazla şeyi telefonunuz üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Para kazanın ve dans okuluna giderek kendinize yeni arkadaşlar edinin. İlişki seviyenizi yükselterek yeni sevgilinizi bulun ve özel hayatınızı da geliştirin. İşletmenizden kazandığınız paralarla hayatta kalmak için gıda ürünleri temin edin, pişirin ve tüketin. Gıda ürünlerinin haricinde, temizlik ürünleri alarak bedeninizi temiz tutmaya özen gösterebilirsiniz. Bu neden mi önemli? Çünkü, oyun size pis olduğunuz zamanları hatırlatacak ve duş almanız için uyaracaktır.

Oyunun birçok geliştirilecek yönü bulunuyor. Daha kapsamlı bir işletme geliştirme yapısı ve dekorasyon ayarları gibi çokça ayar oyun içerisindeki eksiklerden bazıları. Lakin, siz de kendi işletmenizi oluşturup para kazanmak istiyorsanız Toilet Management Simulator indirin ve hem sosyal tarafınızı hem de finansal tarafınızı geliştirin.

Toilet Management Simulator Sistem Gereksinimleri