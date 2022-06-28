Top Task List Windows kullanıcılarına görev takip etme fırsatı sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows uygulamalar arasına katılan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Top Task List ile günlük yapılacak işlerinizi takip edebilirsiniz. Microsoft Store üzerinde lansmana çıkan ve sade bir tasarım ile kullanıcıları tatmin eden uygulama, sadece İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Rus geliştirici Vladimir Pogrebinsky tarafından geliştirilip Microsoft Store üzerinde yayınlanan Top Task List oldukça başarılı bir görev takip programıdır. Basit ve göze hitap eden bir tasarıma ev sahipliği yapan görev düzenleyicisi kullanıcılara pek çok seçeceği de beraberinde sunuyor. Görevlere çeşitli renkler atama imkanı da veren uygulamada görevlere öncelik sıralaması verebilir, çoklu seçim yaparak görevleri toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Top Task List Özellikleri

Basit bir kullanım,

Ücretsiz yapı,

Sade ve çık tema,

Görevleri renklendirme,

Görev sıralaması,

Çoklu seçim yapma imkanı,

Farklı anımsatıcılar,

Alt görevler ekleme,

Sadece İngilizce kullanım,

Windows kullanıcıları için geliştirilen ve Microsoft Store üzerinde yayınlanan Top Task List kullanıcılara günlük işlerini kontrol etme ve tamamlama şansı veriyor. Sadece İngilizce dil desteği iile kullanılabilen uygulama da kullanıcılar alt görevler ekleyebilecek ve bu görevleri diledikleri gibi öncelik sıralamasına göre düzenleyebilecekler. Basit ve sade teması ile birlikte kullanıcılarını tatmin eden uygulama, aynı zamanda mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. Mobil cihazlar ile bilgisayarları eşitleme fırsatı da veren uygulama, görevleri farklı platformlarda da görüntüleme imkanı veriyor. Farklı türde anımsatıcılar ile görevleri hatırlatan uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Top Task List İndir

Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Top Task List, görev takip uygulaması olarak alanında yükselmeye devam ediyor. Uygulama sayesinde günlük yapılacak listesini takip edebilirsiniz. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.