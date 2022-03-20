Tosla
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,706
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Aköde
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Tosla (İndir): Tosla mobil uygulaması indirin, Tosla Kart ile para gönderme, para isteme, alışveriş yapma ve daha birçok işi Android telefondan yapın.
Tosla indirerek (mobil uygulama), Android telefondan para gönderme, para isteme, alışveriş yapma dahil birçok işlemi yapabilirsiniz. Tosla mobil uygulamasını, Tosla kartı kullanmak için banka müşterisi olmanız gerekmiyor! Bu yüzden “Tosla nedir?”, “Tosla işlemleri nedir?”, “Tosla kart yaş sınırı nedir?” gibi pek çok soru soruluyor. Özellikle gençlerin ilgi göstereceği Tosla, para göndermenin en kolay, eğlenceli ve sosyal hali. Şimdi Tosla uygulamasını indirin ve ayrıcalıkların tadını çıkarmaya hemen başlayın!
Tosla Nedir?
Tosla kart nedir ve Tosla işlemleri nedir? sorusunu yanıtlamadan önce, Tosla nedir?’i yanıtlamak gerek. Tosla, banka hesabı olmaksıızın, kolayca para gönderip almayı; para yükleyip çekebilmeyi sağlayan yepyeni bir uygulama. Hızlı, kolay, sosyal. Tosla, alışveriş deneyimini kişiselleştiriyor, ödeme yapmak, para gönderip istemek gibi işlemleri kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Üstelik en popüler markalar için fırsat dolu kampanyalar sunuyor. Tosla ile yaptığınız tüm işlemler hem ücretsiz hem de zahmetsiz.
Tosla Kart Nedir?
Tosla kart ise Tosla hesabınızdaki bakiyenizi dijital veya mağaza ödemelerinde kullanmanızı sağlayan, ön ödemeli bir kart. Tosla bakiyeniz neyse Tosla Kartı’nızın da bakiyesi o kadar. MasterCard logolu yani MasterCard’ın geçerli olduğu her yerde (Türkiye ve yurt dışı alışverişlerinde de) kullanabileceğiniz Tosla Kartı Carrefoursa ve Teknosa mağazalarından 5TL ücretle alabiliyorsunuz. Tosla mobil uygulaması üzerinden yapabileceğiniz işlemler de şöyle:
Tosla İşlemleri Nedir?
- Hızlı ve kolay yükleyin: Tosla uygulamasını indirin, telefon numaranız ve e-posta adresinizle kayıt olup kullanmaya başlayın.
- 7/24 ve ücretsiz para gönderin: İstediğiniz zaman ve masrafsız, arkadaşlarınıza para gönderin veya para isteyin. Hem de ücretsiz!
- Kolayca para yükleyin: Banka kartı veya herhangi bir banka hesabından kolayca yükleme yapın. Banka müşterisi değilseniz, tüm Akbank ATM’lerinden ücretsiz para yükleyebilirsiniz.
- Dilediğinizin zaman çekin: Tüm Akbank ATM’lerinden nakit çekin veya paranızı banka hesabına gönderin. Ücretsiz olarak!
- Oyun pini alın: En popüler oyun pinleri uygun fiyatlarla Tosla’da.
- Tosla Kart ile alışveriş yapın: Tosla Kart her yerde geçerli, hızlı ve güvenlidir. Borcunuz olmaz, kullanım ücreti yoktur. Yurt dışında da geçerlidir.
Tosla APK İndir
Uygulama Android için Google Play üzerinde iOS için ise App Store üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip deneyebilirler.
Tosla
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 48
- DOSYA BOYUTU 81.30 MB
- Üretici Aköde
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Tosla (İndir): Tosla uygulamasını indirin. Tosla Kart ile mobilden para göndermek, para istemek, alışveriş yapmak çok kolay.
Tosla mobil uygulamasını indirin ve iPhone’dan para gönderme, para isteme, alışveriş yapmanın keyfini çıkarın. Tosla mobil uygulamasını, Tosla Kartı kullanmak bir yaş sınırı bulunmuyor ve banka müşterisi olmanız da gerekmiyor. 7/24 ve ücretsiz para gönderme, kolayca para yükleme ve para çekme, yurt içi ve yurt dışından alışveriş, uygun fiyatlı oyun pini satışı ve daha birçok avantaj sunan Tosla’nın uygulamasını hemen iPhone’a indirin ve Tosla’nın avantajlı dünyasına adım atın.
Tosla Nedir?
Herkesin kullanımına açık olan, kredi kartı sahibi olamayan 18 yaş altı gençleri hedefleyen Tosla, banka hesabı olmaksızın, kolayca para gönderip para istemeyi, para yükleyip çekebilmeyi sağlayan yepyeni bir uygulama. Arkadaşlar arasında para göndermenin en kolay, eğlenceli ve sosyal hali olarak tanımlayabileceğimiz Tosla’da işlemler ücretsiz! Günün hangi saati olursa olsun arkadaşlarınıza para gönderme veya onlardan para istemeniz mümkün. En sevdiğiniz uygulamalardan, internetten ve mağazalardan güvenle alışveriş yapma şansına sahipsiniz. Tosla’yı kullanmak için tek yapmanız gereken cep telefonu ve e-posta adresinizi girerek kayıt olmak.
Tosla Kart Nedir?
Teknosa ve CarrefourSA mağazalarından alabileceğiniz Tosla Kart, Tosla hesabınızdaki bakiyeyi dijital veya mağaza ödemelerinde kullanmanızı sağlayan ön ödemeli bir kart. Tosla’nızda ne kadar varsa Tosla Kartı’nızda da o kadar var. MasterCard’ın geçerli olduğu her yerde, hem Türkiye’de hem de yurt dışı alışverişlerinde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir kullanım ücreti yok, işlemler ücretsiz, ön ödemeli kart olduğundan borcunuz da olmuyor. Tüm Akbannk ATM’lerinden ücretsiz olarak Tosla hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. Tüm Akbank ATM’lerinden dilediğiniz zaman paranızı çekebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza 7/24 istedikleri zaman para gönderip onlarcan para isteyebiliyorsunuz, zaman kısıtı yok, masraf yok!
Tosla İşlemleri Nedir?
- 7/24 ücretsiz para gönderin: Tosla ile zaman kısıtlarına ve masraf hesaplarına takılmayın. 7/24 arkadaşlarınızdan para isteyin ve para gönderin. Hem de ücretsiz!
- Kolayca para yükleyin: Banka kartı veya hesabınızdan kolayca yükleme yapabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz tüm Akbank ATM’leri ücretsiz olarak emrinizde!
- Oyun pini alın: En popüler oyun pinleri Tosla’da, hem de uygun fiyatlarla!
- Tosla Kart ile alışveriş yapın: Tosla Kart’ınız her yerde geçerli, hem hızlı hem güvenli! Borcu yok, kullanım ücreti yok.