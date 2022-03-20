Tosla (İndir): Tosla mobil uygulaması indirin, Tosla Kart ile para gönderme, para isteme, alışveriş yapma ve daha birçok işi Android telefondan yapın.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tosla indirerek (mobil uygulama), Android telefondan para gönderme, para isteme, alışveriş yapma dahil birçok işlemi yapabilirsiniz. Tosla mobil uygulamasını, Tosla kartı kullanmak için banka müşterisi olmanız gerekmiyor! Bu yüzden “Tosla nedir?”, “Tosla işlemleri nedir?”, “Tosla kart yaş sınırı nedir?” gibi pek çok soru soruluyor. Özellikle gençlerin ilgi göstereceği Tosla, para göndermenin en kolay, eğlenceli ve sosyal hali. Şimdi Tosla uygulamasını indirin ve ayrıcalıkların tadını çıkarmaya hemen başlayın!

Tosla Nedir?

Tosla kart nedir ve Tosla işlemleri nedir? sorusunu yanıtlamadan önce, Tosla nedir?’i yanıtlamak gerek. Tosla, banka hesabı olmaksıızın, kolayca para gönderip almayı; para yükleyip çekebilmeyi sağlayan yepyeni bir uygulama. Hızlı, kolay, sosyal. Tosla, alışveriş deneyimini kişiselleştiriyor, ödeme yapmak, para gönderip istemek gibi işlemleri kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Üstelik en popüler markalar için fırsat dolu kampanyalar sunuyor. Tosla ile yaptığınız tüm işlemler hem ücretsiz hem de zahmetsiz.

Tosla Kart Nedir?

Tosla kart ise Tosla hesabınızdaki bakiyenizi dijital veya mağaza ödemelerinde kullanmanızı sağlayan, ön ödemeli bir kart. Tosla bakiyeniz neyse Tosla Kartı’nızın da bakiyesi o kadar. MasterCard logolu yani MasterCard’ın geçerli olduğu her yerde (Türkiye ve yurt dışı alışverişlerinde de) kullanabileceğiniz Tosla Kartı Carrefoursa ve Teknosa mağazalarından 5TL ücretle alabiliyorsunuz. Tosla mobil uygulaması üzerinden yapabileceğiniz işlemler de şöyle:

Tosla İşlemleri Nedir?

Hızlı ve kolay yükleyin: Tosla uygulamasını indirin, telefon numaranız ve e-posta adresinizle kayıt olup kullanmaya başlayın.

7/24 ve ücretsiz para gönderin: İstediğiniz zaman ve masrafsız, arkadaşlarınıza para gönderin veya para isteyin. Hem de ücretsiz!

Kolayca para yükleyin: Banka kartı veya herhangi bir banka hesabından kolayca yükleme yapın. Banka müşterisi değilseniz, tüm Akbank ATM’lerinden ücretsiz para yükleyebilirsiniz.

Dilediğinizin zaman çekin: Tüm Akbank ATM’lerinden nakit çekin veya paranızı banka hesabına gönderin. Ücretsiz olarak!

Oyun pini alın: En popüler oyun pinleri uygun fiyatlarla Tosla’da.

Tosla Kart ile alışveriş yapın: Tosla Kart her yerde geçerli, hızlı ve güvenlidir. Borcunuz olmaz, kullanım ücreti yoktur. Yurt dışında da geçerlidir.

Tosla APK İndir

Uygulama Android için Google Play üzerinde iOS için ise App Store üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip deneyebilirler.