Toy Shop Simulator, oyuncakçı mağazanızı yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasında yer alan Toy Shop Simulator, kendi oyuncak mağazanızı dekore edebileceğiniz eğlenceli bir yapımdır. Son zamanlarda oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkan simülasyon oyunlar, neredeyse her türden oyuncularla buluşmaktadır. Mağaza işletme ve yönetme simülasyonları arasında ilgi çekici olan Toy Shop Simulator, diğer oyunlara kıyasla daha sürdürülebilir bir oynanışa sahiptir.

Oyuncak mağazaları, çoğunlukla herkesin küçükken büyülendiği yerlerdir. Artık mağaza sahibisiniz ve çocuklara ürün satıyorsunuz. İşletmenizde her türden oyuncağı ve oyunu barındırmalı, çeşitliliğinizi yüksek tutmalısınız.

Hem mağaza içerisinden hem de online olarak satışlarınızı yapabilirsiniz. Tabii ki de tüm bunlara gelmeden önce ilk başta yapmanız gerekenlerden bahsetmeliyiz. Bomboş olan dükkanınızı dekore edin, ürünlerinizi yerleştirin ve hepsine yeni bir fiyat etiketi yazın. Ardından online satışınızı aktif edebilirsiniz.

Toy Shop Simulator İndir

Oyuncakları sadece satın alıp satmak değil, aynı zamanda takas da edebilirsiniz. Farklı ticaret tekniklerini kullanarak kar oranınızı artırın ve işletmenizi geliştirin.

Siz de Toy Shop Simulator indirin ve oyuncak mağazanızı açarak, tüm çocukların hayalini kurduğu oyuncakları satın!

Toy Shop Simulator Sistem Gereksinimleri